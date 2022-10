Animaux Formidables al Punk Tank Cafè giovedì 13.

Il 13 ottobre al Punk Tank Café si esibiranno gli Animaux Formidables, duo di recente formazione che presenterà il loro nuovo singolo “Unfair” in attesa dell’uscita del primo album previsto per Dicembre 2022.

Riprendono a pieno regime un questo Ottibre 2022, le serate dedicate alla musica al Punk Tank Café. In calce gli eventi confermati per questo inizio del mese.

In particolare il 13 ottobre, start ore 22.00, si terrà nella sala superiore del Punk Tank Café, a Piazza Dante 40, Napoli, il live degli Animaux Formidables, il duo si esibirà per la prima volta nella città Partenopea presentando il singolo “Unfair”.

Animaux Formidables è un duo garage-fuzz-noise, percussioni e chitarra/voce, formatosi nell’autunno 2021.

L’idea è quella di dare sfogo ad un istinto viscerale, asciutto ed essenziale, calandosi nei panni di due personaggi con connotazioni animalesche, nutriti da sempre con glam, blues e rock ‘n roll.

A marzo 2022 il duo entra in studio con Marco Fasolo (Jennifer Gentle/I hate my village) per registrare in presa diretta, rigorosamente in analogico, come in quasi tutte le produzioni di Fasolo, una manciata di brani che comporranno l’esordio discografico di prossima uscita.

“Unfair” è il primo singolo degli Animaux Formidables, uscito a fine luglio ed accompagnato da un videoclip che sta già destando curiosità, ottenendo numerose visualizzazioni.

Il brano è un’alternanza di quiete e tempesta, di addizione e sottrazione, come le dinamiche emotive tra i due protagonisti descritti nel testo.