Annullato concerto Fanfara dei Carabinieri a San Lorenzo Maggiore.

Con molto rammarico vi comunichiamo che a causa del prolungamento del lock down per le bande militari da parte del Ministero della Difesa, il Concerto previsto in data 20 luglio p.v è stato rinviato!

Sarebbe dovuto essere il Concerto della Rinascita e/o ripresa delle attività musicali dal vivo, ma non ci demoralizziamo e l ‘ Associazione Culturale Noi Per Napoli va avanti nella progettazione di prossimi concerti ed eventi, credendo fermamente nei propri obiettivi di diffusione della cultura, del bel canto e della musica. Vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social e sul sito www.noipernapoli.it ed a rimanere aggiornati sulle prossime iniziative ed a seguirci su CampaniaFelix.tv per il nostro format Noi Per Napoli Show.