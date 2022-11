Anthos, Parole Donate, venerdì 25 alla Casina Vanvitelliana al Fusaro per la Sartoria Sociale Action Women.

Dalle parole ai fatti. Così Anthos, collettivo di donne dei Campi Flegrei, presenta il 25 novembre alle ore 17,30 alla Casina Vanvitelliana del Fusaro – sala dell’Ostrichina l’evento solidale Anthos, Parole Donate, a sostegno delle donne della Sartoria Sociale Action Women di Castelvolturno (CE), marchio di moda etica e sostenibile, per l’autodeterminazione delle donne migranti e delle donne in difficoltà.

Un evento di musica, danza e teatro che racconta la terra flegrea, attraverso lo sguardo ma soprattutto le parole di donne del territorio, raccolte nell’antologia Anthos vol.1.

Anthos nasce da una passione, un desiderio di unione che attraverso un invito, un passaparola ha coinvolto nella costruzione di un’orchestra di parole, suoni, immagini, riflessioni, donne che non si conoscono tra loro, ma che non hanno fatto fatica a riconoscersi, perché legate da un luogo magico: i Campi Flegrei. Un luogo dove il tempo scorre da sotto a sopra e viceversa, scandito da scosse e boati che non ti lasciano indifferente.

Programma dell’evento – dalle 17,30 alle 21,00:

Introduzione a cura di Antonella Marini

Presentazione Action women a cura di Paola Russo

Performance teatrale di e con Francesca Esposito e le donne del collettivo Anthos

Reading di teatro e danza a cura di Anna Moriello, Giorgia Romano e Sara Bizzoca danzatrici

Musica e danza di Anna della Ragione e Dominga Andrias ballerina di flamenco.

L’ingresso è libero.

I fondi raccolti saranno destinati alla Sartoria Action Women in Castelvolturno, un progetto di sartoria sociale portato avanti da donne africane e italiane che insieme, a partire da un semplice laboratorio di cucito, lavorano e creano sotto un marchio di moda etica e sostenibile.