Antichi Scenari, la danza alle Terme di Nettuno.

Nell’ambito della IV edizione del Festival “Antichi Scenari – Appuntamenti Flegrei d’arte in movimento”, organizzato dall’associazione “Luna Nova”, con la direzione artistica di Carmine Borrino e Veronica Grossi, arriva domani, mercoledì 10 agosto, all’Arena Urbana Panetti Terme di Nettuno, a partire dalle ore 19, “Room 22 – Primo Studio”, una produzione Funa con il sostegno di Korper, Art Garage e L’Asilo. “Room22” è un progetto nato dalla convivenza forzata h24 tra le danzatrici e performer, Marianna Moccia e Valeria Nappi, durante il lockdown del marzo 2020.

Partendo dalla costrizione di uno spazio limitato, che nella pièce è simbolicamente riconducibile all’oggetto dello sgabello, s’indaga il concetto di comunicazione tra gli individui nel tempo del distanziamento sociale. La volontà è quella di disegnare e rendere visibile lo spazio interiore, una stanza nel mondo, che le due performer costruiscono tentando di rimanere in equilibrio e in connessione tra loro nonostante la distanza fisica. A ogni tentativo di comunicazione i corpi si coordinano nel costruire una nuova armonia, ma il limite dello spazio, inteso come lontananza, lo rende impossibile decostruendo il gesto fino a renderlo esasperato, vuoto. Solo nel momento in cui i due corpi trovano il contatto fisico, valicando i confini della solitudine, e lo spazio torna a essere profondo, le due performer riescono ad unirsi in una danza d’insieme simbolo della più primordiale forma di linguaggio e di comunicazione universale.

Crediti:

Ideazione, coreografia e performer : Marianna Moccia, Valeria Nappi

Assistente alla coreografia: Maria Anzivino

Consulenza drammaturgica: Martina di Matteo

Foto e video: Michel Liguori

Produzione: FUNA

Con il sostegno di: Körper, ArtGarage, l’Asilo

Progetto vincitore del bando Danza urbana XL 2022 del network Anticorpi XL

Costo del biglietto: 5 euro

Per qualunque informazione, prenotazione o richiesta di conferma scrivere a: lunanova.arte@gmail.com

“Antichi Scenari”, che gode del partenariato con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Parco Regionale dei Campi Flegrei, il Comune di Pozzuoli e altri Comuni limitrofi dei Campi Flegrei, proseguirà per tutta l’estate fino al 10 settembre 2022.

