AperiArt, aperitivi musicali al Museo di Pietrarsa da sabato 23.

Sabato 23 aprile dalle ore 19.00 parte il ciclo di appuntamenti AperiArt al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Adagiato tra il mare ed il Vesuvio con una spettacolare veduta sul Golfo di Napoli, il Museo offre un’esperienza unica con la sua collezione di locomotive storiche negli antichi padiglioni dell’opificio borbonico.

In questo scenario i partecipanti potranno visitare liberamente gli spazi museali ed immergersi in un mix di Cultura, Musica e Deliziosi Cocktail nell’ esclusiva area del Caffè Bayard e del Limoneto antistante.

Ad esibirsi in cover pop ed inediti il talentuoso cantautore ‘A Smile from Godzilla’, il ciclo di appuntamenti è organizzato in collaborazione con NOMEA

Ingresso:

€15 (Ingresso Museo – Live – Drink – Seduta are Caffè Bayard/Limoneto fino ad esaurimento posti)

€10 (Ingresso Museo – Live – Drink )

Info:

Accesso consentito con Mascherina secondo le norme vigenti

Parcheggio Convenzionato a pochi metri dall’ingresso