Aperitivo a Castel Sant’Elmo, boom di presenze

Emozioni forti e occhi puntati verso il cielo nella serata di domenica 8 giugno, quando Castel Sant’Elmo si è trasformato in un palcoscenico d’eccezione per uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate partenopea.

Un aperitivo al tramonto tra le antiche mura del castello, con vista mozzafiato sulla città, ha richiamato centinaia di partecipanti, regalando un’esperienza immersiva che ha unito musica, arte visiva e gastronomia locale.

L’iniziativa, organizzata da Scaturchio, storica eccellenza della tradizione pasticcera e gastronomica napoletana, in collaborazione con Dreamers, Musicology, D Room, Casa Mundana e Zoone, ha saputo catalizzare un pubblico eterogeneo, giovane e appassionato. Al Piazzale delle Armi, un raffinato dj set al tramonto ha accompagnato il calare del sole con sonorità elettroniche e contaminazioni contemporanee.

In console si sono alternati Mind the Gap, Elihu, Paccone & Martino, regalando un crescendo di ritmo ed energia. Ma è stato il video mapping artistico a lasciare tutti senza fiato: le secolari mura del castello si sono trasformate in una tela luminosa, raccontando Napoli attraverso giochi di luce, immagini in movimento e narrazioni visive dal forte impatto emozionale.

A completare l’esperienza, una food area curata da Scaturchio ha proposto street food campano rivisitato: fritture croccanti, sfogliatelle salate e sapori autentici hanno conquistato i palati, in un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione.

L’evento è stato powered by Ploom e Tanqueray, due brand che hanno aggiunto un tocco di lifestyle e qualità alla serata.

«Un successo che conferma la vitalità culturale di Napoli e la capacità delle sue realtà creative di fare rete – sottolineano gli organizzatori –. La risposta del pubblico è stata straordinaria e nuove date sono già in fase di programmazione.» Un plauso alla direzione di Castel Sant’Elmo, che ha accolto l’iniziativa con professionalità e attenzione, contribuendo al perfetto svolgimento dell’evento nel pieno rispetto del valore storico del sito. Il tramonto a Napoli non è mai stato così magico.