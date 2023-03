Aperta una nuova Delegazione ACI Napoli a Pompei.

Aperta una nuova Delegazione ACI nella Città Metropolitana di Napoli: a Pompei, un comune ad alta vocazione turistica, sede del Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, tra i più visitati d’Italia, e del famoso Parco Archeologico riconosciuto dall’ Unesco Patrimonio dell’Umanità.

All’inaugurazione della Sede ACI di Pompei, affidata al delegato Francesco Previtera, sono intervenuti, tra gli altri, il Sindaco Carmine Lo Sapio, con i consiglieri comunali Salvatore Caccuri e Mario Estatico, il Vicario generale della Curia di Pompei Mons. Giuseppe Adamo ed il Direttore dell’Automobile Club partenopeo Michele Sabbatino.

L’apertura della nuova Delegazione rientra nel programma di decentramento istituzionale dell’ACI Napoli per meglio rappresentare le istanze e tutelare i diritti degli utenti della strada, consentendo, altresì, ai cittadini dell’hinterland di avvalersi, nella stessa zona di resi­denza, di valide e qualificate strutture di assistenza.

La filiale ACI, in via Anastasio Rossi n.19 (Tel.081.335.99.91), è abilitata a svolgere le attività istituzionali dell’Automobile Club partenopeo (attività associativa, pratiche automobilistiche, pagamento e assistenza bollo auto ecc.), rappresentando, a Pompei, l’unica sede ACI di riferimento per i soci e per quanti necessitano di informazioni, servizi ed assistenza nel variegato mondo della mobilità e del turismo.

La Delegazione ACI di Pompei va a coprire un territorio che si estende su una superficie di 12,42 kmq con una popolazione di circa 24mila abitanti ed un parco circolante di 18.508 veicoli, di cui 14.200 costituito da autovetture. In pratica, un tasso di motorizzazione pari a 59 vetture ogni 100 abitanti.