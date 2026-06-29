- pubblicità -
La Conferenza Episcopale Campana presenta l’Appello dei Vescovi della Campania alle Istituzioni, agli amministratori, ai rappresentanti politici, alla società civile e alle comunità ecclesiali.
L’incontro si terrà lunedì 6 luglio 2026, alle ore 11.00, presso la Sede della Conferenza Episcopale Campana, Piazza Bartolo Longo, 1 – 80045 Pompei (NA)
Nel corso della conferenza stampa, il Presidente CEC, S.E. Mons. Antonio Di Donna, e il Segretario, S.E. Mons. Antonio De Luca, presenteranno il significato e le finalità dell’Appello.
Al termine degli interventi seguirà un momento dedicato alle domande e al confronto con i giornalisti.
L’Appello, maturato alla luce del messaggio consegnato da Papa Leone XIV durante la sua recente visita nella Regione, si rivolge alle Istituzioni, agli amministratori, ai rappresentanti politici, alla società civile e alle comunità ecclesiali e intende offrire un contributo di riflessione e una parola di speranza dinanzi alle sfide che interrogano il presente e il futuro della Campania.
I Vescovi richiamano la necessità di considerare le grandi questioni che segnano oggi la nostra terra come espressioni di un’unica responsabilità condivisa verso la dignità della persona e il bene comune: la tutela della vita, la salute, il lavoro, la legalità, l’accoglienza, la custodia del creato, il contrasto alle povertà e alle disuguaglianze.
L’Appello intende promuovere un percorso di ascolto e confronto, coinvolgendo quanti, a diverso titolo, condividono la responsabilità del bene comune, nella comune ricerca del bene della nostra terra.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.