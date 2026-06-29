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La Conferenza Episcopale Campana presenta l’Appello dei Vescovi della Campania alle Istituzioni, agli amministratori, ai rappresentanti politici, alla società civile e alle comunità ecclesiali.

L’incontro si terrà lunedì 6 luglio 2026, alle ore 11.00, presso la Sede della Conferenza Episcopale Campana, Piazza Bartolo Longo, 1 – 80045 Pompei (NA)

Nel corso della conferenza stampa, il Presidente CEC, S.E. Mons. Antonio Di Donna, e il Segretario, S.E. Mons. Antonio De Luca, presenteranno il significato e le finalità dell’Appello.

Al termine degli interventi seguirà un momento dedicato alle domande e al confronto con i giornalisti.

L’Appello, maturato alla luce del messaggio consegnato da Papa Leone XIV durante la sua recente visita nella Regione, si rivolge alle Istituzioni, agli amministratori, ai rappresentanti politici, alla società civile e alle comunità ecclesiali e intende offrire un contributo di riflessione e una parola di speranza dinanzi alle sfide che interrogano il presente e il futuro della Campania.

I Vescovi richiamano la necessità di considerare le grandi questioni che segnano oggi la nostra terra come espressioni di un’unica responsabilità condivisa verso la dignità della persona e il bene comune: la tutela della vita, la salute, il lavoro, la legalità, l’accoglienza, la custodia del creato, il contrasto alle povertà e alle disuguaglianze.

L’Appello intende promuovere un percorso di ascolto e confronto, coinvolgendo quanti, a diverso titolo, condividono la responsabilità del bene comune, nella comune ricerca del bene della nostra terra.