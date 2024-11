Apre Shein pop-up store alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

Dopo il successo del precedente pop-up a Napoli, SHEIN torna nella città partenopea per ringraziare la sua community con il più grande pop-up realizzato dal brand, per un’esperienza natalizia senza precedenti.

Dal 3 all’11 dicembre, il celebre retailer animerà la Mostra d’Oltremare in Via Kennedy 54, regalando a tutti i suoi fan la magia del Natale attraverso un pop-up unico e dal fascino suggestivo.

Il pop-up store sarà trasformato per l’occasione nel magico mondo di “Snowville”, dove il Natale prenderà vita in un atmosfera indimenticabile.

Appena varcata la soglia, i visitatori saranno accolti da uno spazio illuminato da lucine scintillanti, con un maestoso albero di Natale che domina la scena. Dettagli come una cassetta delle lettere per Babbo Natale e giganteschi pacchi regalo arricchiranno l’ambiente, creando uno scenario in grado di racchiudere tutta la magia del periodo più atteso dell’anno.

Ma il viaggio non finisce qui! I visitatori saranno trasportati in un paesaggio invernale fiabesco con alberi ricoperti di neve e installazioni che ricordano distese innevate. Questa fusione di tradizione e incanto offrirà l’ambiente ideale per scattare foto indimenticabili e vivere tutta l’emozione del Natale.

Ad arricchire l’esperienza, saranno presenti tutte le categorie di prodotto più amate: dai capi kids, all’esclusiva linea SHEIN X, passando per l’abbigliamento uomo e donna, fino a una selezione HOME dedicata all’arredamento e un’area BEAUTY interamente riservata ai prodotti SHEGLAM.

Non è la prima volta che SHEIN fa tappa in Italia: il brand di moda e lifestyle aveva già conquistato la città con eventi spettacolari e pop-up tour nelle principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Roma, Catania e Pescara.

Il pop-up natalizio di Napoli rappresenta un altro passo nella strategia di SHEIN di avvicinarsi sempre più alla sua community con esperienze fuori dal digitale, creando legami autentici e memorabili.

“Snowville” vi aspetta per scoprire la magia del Natale in un mondo da sogno, dove ogni angolo vi invita a vivere un momento indimenticabile.

“Snowville” sarà aperto al pubblico presso la Mostra d’Oltremare, in Viale Kennedy 54, dal 3 all’11 dicembre, dalle 11:00 alle 20:00. Nel weekend, il 7 e l’8 dicembre, l’orario di apertura sarà anticipato alle 10:00.

