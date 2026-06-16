Aprilia e Moto Guzzi, Italian Demo Ride Tour

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L’Italian Demo Ride Tour di Aprilia e Moto Guzzi arriva a Napoli: da venerdì 19 a domenica 21 giugno i due marchi italiani invitano tutti i motociclisti della zona a salire in sella ai modelli della gamma moto 2026, a disposizione per speciali test ride su strada, completamente gratuiti.

Appuntamento alla BKLF Academy di Giugliano

L’appuntamento è a Giugliano in Campania, a due passi da Napoli, negli spazi della scuola di motociclismo BKLF Academy, dove sarà possibile prenotare direttamente sul posto il proprio test ride gratuito su strada, accompagnati da rider esperti. Il contesto migliore per immergersi nel mondo Aprilia e Moto Guzzi e gustare il feeling di guida delle proposte più interessanti in gamma.

Le Moto: Aprilia

Sul fronte Aprilia saranno a disposizione le apprezzate sportive e naked di media cilindrata: RS 457 e Tuono 457, ideali per i motociclisti con patente A2, e l’apprezzatissima RS 660. Non manca la adventure bicilindrica Aprilia Tuareg, anche nella più specialistica versione Rally. Completa la gamma in prova la potente e raffinata hypernaked Tuono V4 Factory.

Le Moto: Moto Guzzi

Lato Moto Guzzi, riflettori puntati sulla grande viaggiatrice Stelvio e sulla best seller V7, disponibile nella più dinamica e tecnologica versione V7 Sport. Non manca l’iconica travel enduro dell’Aquila, la V85, negli allestimenti V85 Strada e V85 TT.

Dove

L’area BKLF Academy, da cui partiranno i test ride in collaborazione con il concessionario ufficiale Giordano Motor Group di Napoli, è in via Masseria Vecchia 68 a Giugliano in Campania (Napoli). Sito web www.bklfacademy.it

Ulteriori informazioni e dettagli, oltre al calendario delle prossime date dell’Italian Demo Ride Tour, sono disponibili alle pagine web:

aprilia.com/it_IT/mondo-aprilia/events-aprilia/aprilia-demo-tour/

motoguzzi.com/it_IT/mondo-moto-guzzi/events/moto-guzzi-demo-tour/