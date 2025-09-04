Arena Flegrea, riprenddono gli appuntamenti

- pubblicità -

Non solo grande musica all’Arena Flegrea, dove sono attesi l’11 settembre i leggendari Europe e il 12 settembre gli Almamegretta con il trentennale di “Sanacore”.

La più grande arena all’aperto del sud Italia, infatti, ospita nella sua programmazione di settembre anche quattro serate dedicate al teatro e alla comicità.

Da Biagio Izzo a Vincenzo Salemme (protagonista di due repliche), fino allo spettacolo “Back in Sud” condotto da Gigi & Ross e Fatima Trotta con una folta schiera di comici.

Tre appuntamenti per quattro sere di fine estate da vivere con spensieratezza e divertimento nell’accogliente struttura della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Si inizia mercoledì 17 settembre alle ore 21 con la nuova esilarante commedia di Biagio Izzo dal titolo “Tutto Esaurito“, con Francesco Procopio, Roberto Giordano e Serena Caputo. “Tutto Esaurito” è molto più di un semplice spettacolo comico: è una vera e propria esplosione di energia, ironia e buonumore. Biagio Izzo, con la sua inconfondibile verve, porta in scena una comicità vivace, brillante e irriverente, capace di far ridere ma anche riflettere. Accanto a lui, Francesco Procopio e Roberto Giordano – due nomi amatissimi del panorama teatrale italiano – aggiungono ritmo, classe e carisma a uno show che promette risate a non finire.

Sabato 20 e domenica 21 settembre (ore 21) sono in programma due serate con Vincenzo Salemme e la sua nuova commedia “Ogni promessa è debito”. Una divertente pièce scritta e diretta dallo stesso drammaturgo, regista, scrittore e attore flegreo che intreccia umorismo e temi profondi. La trama della commedia ruota attorno a Benedetto Croce, un pizzaiolo di mezza età di Bacoli, vedovo e padre di due figli che durante un’avventura in mare in compagnia dei suoi cari, si ritrova in una situazione disperata e, per salvarsi, fa un voto a sant’Anna, la patrona del suo paese. La trama esplora il delicato confine tra fede autentica e sfruttamento, tra responsabilità e desiderio di libertà. “Ogni promessa è debito” non è solo una commedia brillante, ma anche un’occasione per riflettere su aspetti cruciali della società contemporanea.

Sabato 27 settembre alle ore 21 debutta all’Arena Flegrea il nuovo format/spettacolo condotto da Gigi & Ross e Fatima Trotta, dal titolo “Back in Sud”. Una lunga maratona della comicità tutta meridionale che trasformerà l’arena di Fuorigrotta in un cabaret a cielo aperto. Lo spettacolo condotto da tre volti noti della televisione italiana, tra i più amati e seguiti dalle giovani generazioni, vedrà in scena numerosi ospiti e comici napoletani. Tra i nomi attesi sul palco dell’arena ci saranno Enzo e Sal, Tony Figo, Alessandro Bolide, Vincenzo Fischetti, Gino Fastidio, I Ditelo Voi, Nello Iorio, Sex and the Sud, Mariano Bruno, Mino Abbacuccio.

I biglietti per assistere agli spettacoli dell’Arena Flegrea sono disponibili in prevendita sul circuito ETES e nei punti vendita autorizzati. Per info : tel. 081.5628040.