Armonia Mediterranea al Don Alfonso 1890: un pranzo solidale per sostenere Komen

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Si è svolto negli spazi del Don Alfonso 1890 “Armonia Mediterranea”, il pranzo solidale promosso a sostegno delle attività di Komen Italia – Comitato Campania, che ha riunito personalità del mondo della cultura, della medicina, delle istituzioni e della società civile in un momento di condivisione, sensibilizzazione e concreta solidarietà. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato ai progetti di supporto dedicati alle donne che affrontano o hanno affrontato il tumore al seno e al programma nazionale itinerante “Carovana della Prevenzione”.

La scelta del Don Alfonso 1890 ha rappresentato un elemento profondamente simbolico dell’iniziativa. Da oltre cinquant’anni, infatti, Alfonso e Livia Iaccarino promuovono nel mondo la cultura della dieta mediterranea come modello di benessere, equilibrio e rispetto della natura, principi che la ricerca scientifica riconosce oggi sempre più strettamente connessi alla prevenzione e alla tutela della salute.



Nel corso della giornata si sono alternati momenti di riflessione e testimonianza, con gli interventi di Marzia Imperiali di Francavilla, presidente di Komen Italia – Comitato Campania, del professor Luigi Montano, uro-andrologo e tra i massimi esperti italiani nello studio delle relazioni tra ambiente, alimentazione, fertilità e salute, e del professor Marino Niola, antropologo della contemporaneità e autorevole studioso della cultura alimentare mediterranea. Particolarmente toccante la testimonianza di Francesca Rando, donna in rosa, che ha condiviso il proprio percorso di malattia e rinascita, ricordando il valore della prevenzione, del sostegno reciproco e della vicinanza delle associazioni. Tra i presenti anche il sindaco di Massa Lubrense, Lello Staiano, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni ai temi della prevenzione e della solidarietà e il Centro Aktis da sempre vicino alla mission di Komen, così come la Fondazione Tridama.

Sono state consegnate le targhe di riconoscimento alla Famiglia Iaccarino per il costante impegno nella promozione della dieta mediterranea e a Giulia Guida e Giuditta Ferrante per le attività di volontariato e promozione delle attività di prevenzione e benessere per la salute delle donne.



“Armonia Mediterranea” ha rappresentato anche un’importante occasione per rinnovare l’impegno a favore della prevenzione e della solidarietà in vista della Race for the Cure Napoli 2026, in programma dal 9 all’11 ottobre alla Rotonda Diaz.

La Race for the Cure, evento simbolo di Komen Italia, è la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori femminili, torna anche quest’anno a Napoli con tre giornate dedicate alla salute, agli screening gratuiti, alla corretta alimentazione, allo sport e al sostegno delle donne in rosa.