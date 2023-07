Arriva a Napoli il Marina Militare Nastro Rosa Tour fino a martedì 11

Arriveranno a Napoli il 7 luglio 2023 le imbarcazioni che gareggiano alla terza edizione Marina Militare Nastro Rosa Tour, il giro dell’Italia a vela nato per promuovere il brand Marina Militare e le bellezze del Paese insieme ad Enit. 10 i team in gara per le categorie Waszp, Wingfoil e Offshore e 50 gli atleti che si sfideranno.

Tra le novità di quest’anno un team con un’imbarcazione del Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà presente anche all’interno del villaggio di regata con promuovere e diffondere la Carta Giovani. Oltre al Team Marina Militare, in gara anche un team dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza.

Accompagna la regata, il villaggio itinerante aperto al pubblico, dal 9 all’11 luglio, per gli appassionati della vela, i nostri atleti, gli addetti ai lavori e i cittadini che potranno scoprire il mondo del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023: stands, food trucks, aree di incontro, dove seguire le regate, respirare appieno la passione per il mare, la vela e per le bellezze turistiche Italiane. Un villaggio ricco di opportunità per sviluppare sinergie tra tutti i partecipanti e promuovere con efficacia cultura, scienza, tecnologia, solidarietà, rispetto per l’ambiente. Anche a Napoli il progetto The Custodians Plastic Race, per proteggere il mare e il territorio liberandolo dalla plastica.

