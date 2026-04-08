Arriva Quattrozampeinfiera, sabato 11 e domenica 12 Mostra d’Oltremare

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Se sei un amante di cani e gatti e desideri trascorrere un weekend indimenticabile con il tuo amico a quattro zampe, non puoi perdere Quattrozampeinfiera, l’evento pet-friendly più atteso in Italia che si terrà sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Il programma delle due giornate propone numerose dog activities adatte a ogni livello di esperienza. Dal Mantrailing, attività nella quale il cane esercita il suo fiuto, all’Obedience, nella quale il cane esegue una routine di esercizi atti ad impartire un comportamento controllato e collaborativo nei confronti dell’umano.

Gli appassionati di sport cinofili potranno partecipare anche ad altre attività come: Rally O, Educazione di base o Condotta al guinzaglio, mentre per i cani che amano l’acqua c’è l’Acquadog, un’attività pensata per divertirsi e prendere confidenza con l’ambiente acquatico. Grande attenzione anche ai soggetti più piccoli, sessioni di puppy class dedicate alla socializzazione e alle prime regole, seguite da educatori cinofili qualificati.

Non manca l’area Pet à Porter, uno spazio dedicato allo stile e agli accessori per animali. Cappottini personalizzati, collari di design, borse da trasporto e gadget innovativi offrono ai visitatori la possibilità di unire estetica e funzionalità, garantendo sempre il massimo comfort ai propri amici a quattro zampe.

Debutta anche a Napoli il nuovo format “Podcast in Fiera”, attivo in tutte le tappe del circuito. All’interno di uno studio radiofonico prendono voce i protagonisti che da oltre tredici anni animano la manifestazione: visitatori, aziende, professionisti del settore e influencer.

Tra i format proposti “Il TG degli Animali”, condotto da Simone Cantarini, che racconta il mondo pet con ironia e spunti di riflessione, “Bestie di Casa” dedicato alla quotidianità della convivenza con gli animali e “IntervistePet” con Elena Galliano, che esplora le sfide e le opportunità del pet market, tra nuove tendenze, tecnologie emergenti e pratiche innovative per il benessere animale.

Sul Red Carpet si alterneranno spettacoli di danza performati da scuole del territorio napoletano.

Il sabato lasciatevi trasportare dai veli che danzano nell’aria in una celebrazione universale della femminilità e dell’arte con la scuola di Sahara Dancer, la Mart Dance porterà in scena performance di danza moderna, mentre la domenica ci sarà l’esibizione della scuola Ritmi d’Oriente di Antonella Cimmino che travolgerà tutti i visitatori con un mix di stili della danza orientale.

A completare il programma tornano la Friends Show by Monge, la sfilata amatoriale aperta a cani e gatti di ogni razza e taglia, e la Dog Winner by Farmina, riservata ai cani di razza.

Confermata anche l’iniziativa solidale #Usatopet, che invita i visitatori a donare accessori usati in buone condizioni da destinare alle associazioni locali. Un gesto semplice ma di grande valore sociale, che rafforza l’impegno di Quattrozampeinfiera sui temi della sostenibilità e della responsabilità verso gli animali in difficoltà.

Orario

10.00 – 19.00 – chiusura casse ore 18.00

Biglietti

Biglietto intero 15€

Biglietto online 12€

Biglietto con sconto scaricabile da quattrozampeinfiera.it e da presentare in cassa 11€

scaricabile da quattrozampeinfiera.it e da presentare in Bambini 0-5 anni ingresso gratuito

anni ingresso 6-9 anni 11€ acquistabile solo in cassa con obbligo di esibire un documento

acquistabile solo in cassa con obbligo di esibire un documento Ingresso gratuito per invalidità al 100% e per un accompagnatore

Per maggiori informazioni è possibile visitare quattrozampeinfiera.it o contattare il numero 0362 1636218.

PROGRAMMA

ATTIVITA’ ESPOSITORI