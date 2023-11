Arriva Twister Air, presentazione venerdì 3 e sabato 4 in Piazza Dante con Ninna e Matti

Tra i giochi in scatola che hanno fatto storia e superato le sfide di epoche e tendenze, Twister è decisamente uno dei più amati di sempre. Nato nel fervore degli anni ’60, ha conquistato il cuore di molti, diventando un’icona culturale presente in innumerevoli film e serie tv e guadagnandosi un posto nell’immaginario di diverse generazioni. Da oggi, questo classico intramontabile può vantare un’imperdibile edizione tutta nuova e al passo con i tempi: Twister Air, la versione che combina l’entusiasmo tradizionale del gioco con l’interattività del digitale.

Napoli sarà protagonista di un tour di Natale firmato Toys Center – insegna leader nel giocattolo e parte di PRG Retal Group. Il 3 e il 4 novembre, dalle 10:30 alle 19:00, tutti potranno provare il nuovo Twister Air e sfidarsi a colpi di ballo. Per tutte le informazioni bastano pochi click su Toyscenter.it.

Con Twister Air, le tradizionali mosse vincenti abbandonano il tappeto e si trasferiscono direttamente sullo schermo dei dispositivi smart, trasportando l’esperienza Twister in una dimensione totalmente nuova, ma sempre perfetta per le feste e le serate in famiglia, per mettere alla prova l’agilità, l’equilibrio e la flessibilità dei partecipanti. Basterà scaricare l’app dedicata, indossare le fasce colorate dotate di sensori ai polsi e alle caviglie, e la realtà aumentata porterà il gioco dal mondo fisico a quello digitale, in cui i cerchi colorati sullo schermo guideranno i movimenti dei giocatori, sfidandoli a tempo di musica e obbligandoli ad assumere pose sempre più comiche e intricate. Con tre differenti modalità di gioco, a partire dalla classica sfida uno contro uno, passando alla competizione a squadre, fino alla modalità in solitaria dove l’obiettivo è superare il proprio record personale, Twister Air assicura ore e ore di divertimento da soli e in compagnia.

Una delle caratteristiche più innovative e divertenti è la possibilità di registrare e salvare le proprie sessioni. I giocatori potranno filmare le loro mosse più ardite, le risate e i momenti di gioia, creando così ricordi indimenticabili da condividere con gli amici e tutta la famiglia! Per celebrare questa rivoluzione, Hasbro ha sapientemente selezionato due ambassador d’eccezione rappresentati da What The Factory: le star del web amate dalle famiglie di tutta Italia, Ninna e Matti, saranno alle prese con colori e pose intricate in vista dell’evento di febbraio 2024 in collaborazione con Toys Center – insegna leader nel mercato del giocattolo e parte di PRG Retail Group – che incoronerà il campione italiano di Twister Air. Alla regia della campagna promozionale Lt Consulting, coadiuvata dalle agenzie Realz e Creative Futures, la unit di EssenceMediaCom specializzata sui contenuti per l’influencer marketing.