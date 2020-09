Ars Contemporanea, mercoledì 23 alla Domus Ars.

ARS CONTEMPORANEA

concerto

23 settembre 2020 ore 20,30

Domus Ars

via Santa Chiara 10 Napoli

La 37esima Stagione Concertistica dell’Associazione Domenico Scarlatti prosegue con il concerto dal titolo “Ars Contemporanea”, mercoledì 23 settembre alle 20,30 presso la Domus Ars di via Santa Chiara 10, a Napoli.

Sul palco: Max Fuschetto all’ oboe, Enzo Amato alla chitarra midi, Enzo Oliva al pianoforte, Pasquale Capobianco alla chitarra elettrica, Cosimo Morleo voce. Musiche di Fuschetto, Amato, Morleo, Paisiello.

Trame sonore contemporanee per Max Fuschetto che prosegue nella direzione già esplorata in Mother Moonlight – disco premiato dall’attenzione di networks internazionali come la NDR Kultur di Amburgo – e di New Directions- Piano Guitar, quella di una esplorazione originalissima del tempo e dello spazio; di una riflessione di timbri, ora acustici ora elettrici, di una polifonia di registri stilistici.

Ad inserirsi questa volta nella conversazione tra corde, quelle del pianoforte di Enzo Oliva e della chitarra elettrica di Pasquale Capobianco (attuale chitarrista degli Osanna), i fiati di Max Fuschetto e la voce di Cosimo Morleo, capace di passare con disinvoltura dalle timbriche e dai registri della musica del Barocco a quelle del presente.

Il musicista e compositore Enzo Amato regalerà per l’occasione un cammeo con le sue corde in versione classica e midi, realizzando un nuovo capitolo di quest’avventura sonora che rappresenta una tappa di un luovo lavoro discografico di Max Fuschetto che uscirà a breve.

La prenotazione è obbligatoria. Ingresso 10 euro ridotto a 5 euro per i giovani fino a 25 e per gli over 65

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

DOMUS ARS Centro di Cultura TEL. 081.34.25.603. La “Domus Ars” ha perfettamente adeguato i suoi spazi per consentire lo svolgimento degli eventi in massima sicurezza per gli spettatori gli artisti e gli operatori, nel rispetto della normativa anti – Covid.