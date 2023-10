Art Days premia i due giovani artisti vincitori del Premio Generazione, in collaborazione con la Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

Dopo l’annuncio estivo dei quattro artisti selezionati del Premio Generazione, dedicato a Mimmo Rossetta, Art Days – Napoli Campania ospita nel suo ricco programma la cerimonia di premiazione finale del premio, prevista venerdì 20 ottobre alle ore 15 presso l’ingresso principale della sede dell’Accademia – Piazzetta Nanni Loy.

In tale data verranno svelate le opere site-specific realizzate dai quattro finalisti per i giardini antistanti l’ingresso dell’Accademia, punto di collegamento tra l’istituzione e lo spazio urbano. In questa occasione verranno premiati due artisti-studenti ai quali verrà conferito un premio economico sostenuto dal collezionista Ettore Rossetta. Questa collaborazione rispecchia uno degli obiettivi cardine degli Art Days: l’importanza della formazione e dell’apertura dei luoghi ad essa deputati della città di Napoli.

Alla premiazione sarà presente la Giuria del Premio, composta dalla Professoressa e artista Rosaria Iazzetta, Coordinatrice della Scuola di Scultura, dal Professore e artista Luca Petti, da Giulia Pollicita, curatrice della Fondazione Morra Greco, e dal collezionista Ettore Rossetta, oltre alle curatrici Martina Campese e Letizia Mari del team Art Days, che ha proclamato i primi quattro artisti selezionati:

Irene Macalli (Sant’Agata de Goti, 1999) si focalizza sul concetto del disabitare, indagando le ragioni e gli effetti dello spopolamento di cui soffrono le periferie e i luoghi ai margini delle grandi aree urbane;

Carlo Menale (Aversa, 1993) approccia i più svariati materiali, focalizzandosi su temi dallo sfondo sociale caratterizzati da rappresentazioni con forti giochi materici;

Graziano Riccelli (Avellino, 1998) si basa sullo studio della natura e la sua connessione con l’essere umano, facendo uso di materiali naturali e vegetali che si relazionano con un nuovo ambiente da lui creato;

Salvatore Russo (Maddaloni, 1992), la cui ricerca non rinuncia a un’interpretazione concettuale della figuratività classica, opera scelte formali che rappresentano chiavi d’accesso per un altrove.

Art Days – Napoli Campania 19-29 ottobre 2023

Direzione artistica Attiva Cultural Projects Valeria Bevilacqua, Martina Campese, Raffaella Ferraro, Letizia Mari

In collaborazione con la Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli