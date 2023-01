Arte e wedding convolano a Nozze (In Fiera): iniziano 2 weekend intensi all’A1Expò con ingresso gratuito.

Parte col botto il calendario fieristico 2023 dell’A1Expò; infatti, da venerdì 27 a domenica 29 gennaio e dal 3 al 5 febbraio, si terranno in contemporanea Nozze in Fiera, Maestri in Fiera e CeArte.

Nozze in Fiera, giunta alla IX edizione, si presenterà al vaglio dei futuri sposi con tanti espositori e tante proposte sia classiche che innovative per il matrimonio.

L’apertura si terrà venerdì 27 gennaio con la sfilata a cura della “Mondo Vip” con “Il Calendario delle Spose”. Quest’ultimo inizierà proprio a Nozze in Fiera un lungo tour con oltre 20 eventi in programma. A seguire la cerimonia di inaugurazione della manifestazione con un elegante wedding cocktail riservato a visitatori ed espositori.

Sabato 28 gennaio, parte ufficialmente il progetto “Bridal Week Couture” a cura di Clarence Management. Con tale iniziativa, l’agenzia, in collaborazione con Nozze in Fiera, istituisce un riconoscimento che verrà assegnato durante la kermesse agli operatori del settore wedding che si sono distinti nell’anno 2022. Toccherà all’Atelier Vanitas, sabato 28 gennaio, aprire le danze portando in passerella i sontuosi, eleganti e raffinati abiti da sposa con la collezione “Broadway”.

Il primo weekend di Nozze in Fiera si concluderà domenica 29 gennaio con il défilé “Glamour Show”, attraverso una sfilata collettiva sotto la direzione artistica di Michele Trasparente.

Come dicevamo, 3 eventi che si svolgeranno in contemporanea sotto lo stesso tetto: quello del Polo Fieristico A1Expò di Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud).

Maestri in Fiera torna a celebrare l’arte dei mastri artigiani con l’obiettivo di valorizzare l’artigianato di qualità, settore che ha fortemente caratterizzato la Campania Felix, culla di un’antichissima tradizione artigianale.

Maestri in Fiera dà spazio a laboratori artigianali in cui il visitatore viene accompagnato in un vero e proprio viaggio nel mondo di quelli che, oltre a essere mestieri, sono veri esempi d’arte al lavoro.

All’interno di Maestri in Fiera, troverà spazio CeArte, un’eccellente esposizione di gallerie d’arte contemporanee per sostenere la valorizzazione degli artisti e delle loro opere. Un’occasione unica che vede coinvolti una serie di protagonisti, dal gallerista ai collezionisti e dagli estimatori agli appassionati.

Gli orari di accesso saranno: venerdì dalle 16:00 alle 22:00 e sabato e domenica dalle 10:00 alle 22:00.

L’ingresso per visitare le manifestazioni è gratuito.