Arte Libera, Libera L’arte, domenica 13 al Teatro Bolivar.

L’evento “Arte Libera, Libera L’arte”, organizzato da “Nu’Tracks”, accende una luce di solidarietà e coraggio domenica, 13 marzo, alle ore 20,30, al teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30), per sostenere i profughi di guerra in questi giorni drammatici. Presentato dalle conduttrici Lorenza Licenziati e Rosa Criscuolo, l’iniziativa a-partitica vede coinvolti molti artisti uniti (tra cui La Terza Classe, Simona Boo, Gianfranco Gallo, Marco Gesualdi) per la stessa causa con l’unico obiettivo di promuovere la libertà e la pace in generale.

Non c’è biglietto d’ingresso ma si potrà accedere con beni di prima necessità che saranno caricati su un camion e portati al confine con l’Ucraina per soccorrere chi sta soffrendo ed è in pericolo.