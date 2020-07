ARTerie, oltre 100 appuntamenti culturali, dal 23 luglio al 13 settembre.

Finanziato con Fondi POC 2014 – 2020 e presentato alla Casina Pompeiana in Villa Comunale dall’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Eleonora de Majo, il progetto #ARTerie propone, dal 23 luglio al 13 settembre, oltre 100 eventi, in più luoghi della città: Maschio Angioino, Villa Comunale, Parco del Poggio ai Colli Aminei, Parco Attianese a Pianura, Cortile del Nest, Parco Troisi, Cortile Macadam a San Giovanni a Teduccio, Arena del Museo Ferroviario di Pietrarsa, Cortile dell’Annunziata e Villa Comunale di Scampia. #ARTerie chiuderà il suo cartellone di aventi all’Arena di Piazza Garibaldi.

“Il titolo del progetto, #ARTerie, rimanda all’immagine della diramazione dei vasi sanguigni. Il progetto permetterà la circolazione delle idee e dell’arte dal cuore pulsante del Maschio Angioino ai vari luoghi della città che è immaginata come un corpo unico – spiega l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Eleonora de Majo –. L’idea di fondo è quella di proporre un calendario di iniziative culturali che comprendano la proiezione di film, l’organizzazione di concerti, di rappresentazioni teatrali e performance di danza in diversi luoghi della città. Tutti i cittadini potranno disporre di uno spazio culturale nelle vicinanze del loro quartiere di residenza, in cui incontrarsi e assistere agli spettacoli in tutta sicurezza”.

Grazie ad una forte sinergia tra l’assessorato e il servizio turismo è stato possibile predisporre in tempi ragionevolmente brevi un progetto-programma che riempirà di musica, cinema, teatro e danza, l’Estate a Napoli 2020, con eventi dal 23 luglio al 13 settembre, dal centro città alle periferie.

Il vasto cartellone di #ARTerie è stato realizzato con la collaborazione di importanti realtà culturali territoriali. Al Maschio Angioino, per la direzione artistica di Rosaria De Cicco, ci sarà, come da tradizione, una lunga rassegna di teatro, che ospiterà generi diversi, dalla comicità di “Ridere 2020” con, tra gli altri, Peppe Iodice, Lino D’Angiò, Rosalia Porcaro, Gino Rivieccio (a cura di Teatro Totò) a “Settembre al Castello” (a cura de Il Pozzo e il Pendolo) che porterà in scena ”Il giorno dei Morti” di Maurizio de Giovanni, ”L’ultima eclissi” tratto da Stephen King, ”Una pura formalità” di Pascal Quignard, ”Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi e altri spettacoli ancora (a cura di Suoni & Scene) con Roberto Azzurro, Gea Martire, Peppe Lanzetta, Rosaria De Cicco, Gianfranco Gallo, Iolanda Schioppi, Pino Ferraro, infine una serata dedicata a Manlio Santanelli con Nello Mascia e la compagnia di attori indipendenti (coordinamento generale Maschio Angioino Gabbianella Club. Prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 347 3977208).

Nella zona di Napoli Est, per la direzione artistica di Ciccio Merolla, musicista e percussionista partenopeo, si esibiranno, tra gli altri, Tony Tammaro, Livio Cori e Ralph P. (candidato al David di Donatello e al Nastro d’argento per la migliore canzone originale de “Il sindaco del rione Sanità” di Mario Martone); la cura della sezione “Cinema” è affidata, invece, a Arci Movie, che propone una rassegna cinematografica dedicata al nuovo cinema napoletano, con un percorso che parte dal “Il Sindaco del Rione Sanità” fino ad arrivare al recentissimo “Il ladro di cardellini” diretto da Carlo Luglio; la sezione “Teatro” è curata dall’associazione NEST – Napoli Est Teatro che propone “Quotidiane ispirazioni” e “Quattro di Dieci” con Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo. Il programma teatrale si arricchirà di due nomi importanti: Massimiliano Gallo e Giovanni Esposito, impegnati rispettivamente negli spettacoli ”Resilienza 2.0” e ”EXIT”. Nella parte orientale della città arriva anche il BusTheatre, un autobus viaggiante con attori, circensi e saltimbanchi, che stazionerà nel quartiere di San Giovanni a Teduccio con spettacoli per famiglie e laboratori all’aperto per i bambini del quartiere. Per la danza invece, a cura della coreografa Emma Cianchi, andrà in scena ”Silence – Music of life”, performance di danza contemporanea e musica elettronica, in cui i performer e il suono diventano parte di un unico processo creativo in bilico tra live performance e installazione (coordinamento generale Napoli Est Jesce Sole. Prenotazione obbligatoria: jescesole02@gmail.com – 081 5520906 – 3388176452 (whatsapp)

#ARTerie raggiunge anche il quartiere Pianura portando il cinema, il teatro, il cabaret e la grande musica con Carlo Faiello in Argiento Vivo nella location all’aperto del Parco Attianese. Dalla periferia si ritorna al centro, in Villa Comunale, con la musica jazz di Summer Live Tones 2020 (Giovanni Guidi, Daniele Scannapieco, Marchio Bossa, I Moschettieri) e con l’appuntamento Parthenoplay (Marina Bruno, Giuseppe di Capua, Gianfranco Campagnoli, Tommaso Scannapieco, Giuseppe La Pusata). Sempre in Villa ci sarà il teatro con Antonella Morea, Lalla Esposito, Massimo Masiello, Massimo Andrei, Eduarda Iscaro, Vincenzo De Lucia, Rosaria De Cicco e Ernesto Lama. Infine, la danza, con lo spettacolo Mater Mediterranea (Gabriella Colecchia, Enzo Amato, Carolina Aterrano) (coordinamento generale Parco Attaniese e Villa Comunale

Ravello Srl. Prenotazione obbligatoria: info@ravellosrl.com).

Ancora un parco cittadino in periferia, con un programma dedicato principalmente alla tradizione culturale musicale e teatrale partenopea quello che si terrà nella Villa Comunale di Scampia. Tra i protagonisti: Enzo Amato, Gabriella Colecchia, Francesca Curti Giardina, Mario Maglione, Ciro Capano, Ramona Tripodi, Fiorenza Calogero. Al Parco del Poggio ai Colli Aminei, tanta musica e teatro con Carlo Faiello, Patrizia Spinosi, Maria Marone, Gennaro Monti, Fiorenza Calogero e, ancora, alcune serate di cinema (coordinamento generale Villa Comunale di Scampia e Parco del Poggio Il canto di Virgilio. Prenotazione obbligatoria: 3388615640 – 0813425603).

Tutti gli spettacoli saranno gratuiti al pubblico, che dovrà obbligatoriamente prenotarsi online.