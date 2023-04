ARTigianale di Francesca Romana di Giacomo, da mercoledì 19 a venerdì 21 alla galleria Wespace.

FrameArsArtes in collaborazione con WESPASCE ART di Willy Sant’Angelo presenta ARTigianale di Francesca Romana di Giacomo.



Inizia con questa mostra una collaborazione tra le due realtà culturali per fini di promozione, conoscenza, confronto e crescita.



L’esposizione si terrà dal 19 al 21 aprile 2023 a Napoli negli spazi espositivi della galleria WESPACE in vico Del Vasto a Chiaja n. 52/53.

ARTigianale si inserisce nel modulo progettuale di Desart di FrameArsArtes dedicato al rapporto tra l’eccellenza artigianale e la creatività artistica contemporanea,

si sviluppa in un percorso fantastico di tessuti, colori e forme.



Il rapporto tra Arte e Moda vanta celebri esempi, da Mila Schön a Vivienne Westwood, da Schiapparelli alle sorelle Fontana, da Pierre Cardin a John Galiani, passando per le influenze del primo Yves Saint Laurent sulla pop-art inglese e americana, i capi in Emilioform di Pucci e le minigonne di Mary Quant. La moda è parte integrante del sistema dell’arte.



Celebre la frase di Yves Saint-Laurent: «La moda non è arte ma per fare vestiti bisogna essere artisti» che ci porta a riflettere sul rapporto tra arte e moda.



ARTigianale con le opere in esposizione synthèse tra tradizione e innovazione evidenzia le contaminazioni tra arte e artigianato.

Le opere “lasciano le pareti” e diventano abiti pensati e realizzati per vivere il quotidiano in modo personale e innovativo al di fuori dei gusti convenzionali ed omologati.

Francesca Romana di Giacomo attraverso un percorso artistico da vita a capi a metà tra l’effimero e il tangibile, tra il sogno e la realtà; il contatto con i protagonisti dell’arte, della pittura, del teatro e della musica favorisce il suo lavoro creativo e stimola le sue performances moda. Con il suo stile elegante, versatile ed originale l’artista ricerca la bellezza in tutte le sue creazioni.

Non possiamo non emozionarci e ammirare le opere in mostra!

ARTigianale

19 -21 aprile 2023

WESPACE ART – Napoli, vico del Vasto a Chiaja 52/53

Orari: su appuntamento

Riferimenti: 081 421716 – 333 4454002 – 338 982 7907

www.framearsartes.it – framearsartes@libero.it – paolapozziarch@gmail.com – willysantangelo@virgilio.it