Artis Suavitas porta Lorenzo Insigne al Santobono Pausilipon

Il calciatore Lorenzo Insigne ha fatto visita oggi all’AORN Santobono Pausilipon di Napoli, incontrando i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica del Pausilipon, a sostegno della quinta edizione dell’iniziativa solidale «Natale al Santobono – Un libro per un sorriso», promossa da Artis Suavitas Aps in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon.

«Quando vengo chiamato per iniziative come questa rispondo sempre presente, perché regalare un sorriso ai bambini, soprattutto in questo periodo di Natale, è una cosa importante. È un momento toccante, anche perché sono papà di tre figli e capisco lo stato d’animo dei genitori. Non è facile vedere bambini così piccoli affrontare queste situazioni, ma è giusto stare loro vicino, così come alle famiglie e ai professionisti che lavorano ogni giorno in ospedale. Io oggi ero qui per questo: stare accanto ai bambini, regalare anche solo per pochi secondi un sorriso e farli sentire un po’ meglio», ha detto Insigne.

La visita ha offerto ai piccoli degenti momenti di svago e normalità. La partecipazione amichevole di Insigne si inserisce nella volontà di dare visibilità a un progetto che, da cinque anni, promuove attività culturali e momenti di socialità in un contesto complesso come quello ospedaliero pediatrico del Santobono Pausilipon. Con Lorenzo Insigne hanno partecipato alla visita il presidente di Artis Suavitas, Antonio Larizza, e Pierluigi Acquaviva, il presidente di Dolciaria Acquaviva principale sostenitore dell’iniziativa 2025.

Un progetto nato cinque anni fa

«Sostenere un progetto continuativo, e non solo un evento, significa investire in un presidio culturale che rimane attivo anche dopo le feste. È un impegno che richiede risorse organizzative e un supporto stabile, soprattutto quando l’obiettivo è mantenere la libreria aperta tutto l’anno», ha detto Antonio Larizza in merito all’iniziativa «Natale al Santobono – Un libro per un sorriso», giunta alla quinta edizione. Nato con l’intento di portare attività culturali e materiali di lettura nei reparti pediatrici durante le festività natalizie, il progetto è cresciuto fino a dare vita a una libreria permanente a disposizione dei piccoli pazienti durante tutto l’anno.

«Anno dopo anno si consolida la collaborazione con l’Associazione Artis Suavitas Aps e con il presidente Larizza che ringrazio per l’impegno e per essere sempre accanto ai nostri piccoli pazienti. Un libro per un sorriso è ormai un appuntamento che si ripete nel tempo e che ci consente di portare la magia del Natale in ospedale. Un’iniziativa che, negli anni, ha dimostrato quanto la cultura possa essere a sua volta strumento di cura», ha dichiarato Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon.

«La collaborazione con Artis Suavitas Aps è un esempio virtuoso di come il mondo del terzo settore, la cultura e la solidarietà possano unirsi per generare un impatto reale nella vita dei piccoli pazienti. Un libro per un sorriso non è solo un appuntamento natalizio, ma un percorso che cresce ogni anno», ha dichiarato Flavia Matrisciano, direttore della Fondazione Santobono Pausilipon.

«La Fondazione Santobono Pausilipon sostiene la quinta edizione di «Natale al Santobono – Un libro per un sorriso», che accompagna i bambini e le loro famiglie nei momenti più delicati della degenza. Siamo grati ad Artis Suavitas Aps e a tutti i partner che, con impegno e sensibilità, continuano a rendere possibile questo progetto. La partecipazione di Lorenzo Insigne è stata un motivo di ulteriore gioia per i bambini e le loro famiglie» dichiara Giovanni Siola, presidente della Fondazione Santobono Pausilipon.

Fino al 6 gennaio, inoltre, nei due presidi ospedalieri, sono aperte le “Stanze delle Meraviglie”, spazi allestiti da Artis Suavitas Aps in cui bambini e famiglie possono dedicarsi a momenti di lettura, gioco e incontro con operatori e volontari.

A supportare l’iniziativa e far sì che abbia continuità, il progetto si avvale del contributo di aziende e realtà culturali che hanno scelto di offrire sostegno mettendo a disposizione doni e risorse materiali utili a garantire l’apertura delle “Stanze delle Meraviglie” e la gestione annuale della libreria. Si tratta di Mondadori Retail, Fondazione Mondadori, Luxottica, Iginio Massari Alta Pasticceria, Peg Perego, Playmobil, Unichips Italia – San Carlo, Sony, Giochi Uniti, Piquadro, Calise Ischia, Ristoservices Srl, La Nuit abbigliamento bambini di Giuseppe Parisi, Ristorante Radici – il gusto dell’essenziale, Daniela Diodato (Dadart), Cira Lombardo, Arnaldo Caprai società agricola srl, gli artisti Alessandra Carloni, Lello Esposito e Ciro Palumbo, la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria e l’Ing. Carmine D’Avanzo della Takius Srl.

Il sostegno dei partner consente di strutturare le attività e non limitarle a interventi episodici, mantenendo attiva la libreria per l’intero anno. «Il coinvolgimento di partner privati non è un elemento marginale, ma una condizione che permette al progetto di esistere e di crescere – sottolinea Larizza –. Senza questo tipo di supporto, molte attività non avrebbero la stessa continuità e capacità di raggiungere chi ne ha bisogno».

Parallelamente alle attività in ospedale, è attiva la maratona solidale «Un libro per un sorriso», che raccoglie fondi per sostenere la libreria permanente e le attività culturali rivolte ai bambini ricoverati.

È possibile contribuire con una donazione libera attraverso la piattaforma GoFundMe:

https://www.gofundme.com/f/natale-al-santobono-un-libro-per-un-sorriso