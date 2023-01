Aspettando la Befana… In 5a, 3 giorni di festa con le bande musicali al Vomero.

Sarà la Bagarija Orkestar ad inaugurare il 4 gennaio la prima edizione di “Aspettando la Befana … In 5a”. La funambolica banda di fiati e percussioni s’ispira alle fanfare provenienti da Serbia, Macedonia, Romania e Turchia, ricreando quel clima di magia collettiva e liberatrice mantenendo salde le proprie radici grazie all’innesto del materiale musicale di cui la città di Napoli è immensamente ricca fondendo il genere cosiddetto neomelodico con dei ritmi dispari tipici bulgari. La band si esibirà sia al Rione Alto che nei giorni successivi a Via Scarlatti, Via Luca Giordano.

Il 5 gennaio mattina in via Ruoppolo è la volta degli spettacoli per bambini con animazione e trampolieri mentre nel pomeriggio sarà la musica dei Soul Palco ad animare il pomeriggio di Piazza Muzii con musiche a canti dell’antica tradizione napoletana tra tarantelle e tammuriate. E ancora tra Via Scarlatti e Via Luca Giordano la musica itinerante della Bagarija Orkestar.

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, inizia nella tarda mattina con il coro gospel di Angeli Metropolitani feat. Giada Caliendo che si ripeterà in serata sulle scale di Piazza Fuga. Nel pomeriggio Via Scarlatti sarà animata dai Pega Onda, progetto percussivo partenopeo prenispirato dalla cultura e i ritmi Samba del nord-est del Brasile. Mentre in prima serata su Via Luca Giordano i ritmi festosi dei Galera de Rua, anch’essi filo-brasiliani ispirati dalla tradizione del Samba urbano carioca.

<< Parte “Aspettando la Befana … in 5a”, un’occasione di intrattenimento da regalare ai residenti, ai commercianti, ai turisti che attraverseranno le strade del nostro territorio – dichiara Clementina Cozzolino – Presidente 5a Municipalità -. Una serie di iniziative musicali per i più grandi, e di spettacolo anche per i più piccini, con trampolieri, befane, cori gospel e musiche itineranti che allieteranno l’ultima settimana che ci accompagna alla Epifania, e quindi alla conclusione delle festività natalizie. Un dono che la municipalità, di intesa con l’assessorato al turismo e alle attività produttive di Teresa Armato, ha voluto regalare al territorio, attività che siamo sicuri potrà dare un momento di spensieratezza, di serenità e allegria, che coprirà sia la parte alta del territorio con Piazzetta Totò, via Ruoppolo, via Scarlatti, via Luca Giordano e Piazza Fuga. Siamo felici di concludere così questo periodo di ampie iniziative regalate alla città di Napoli dall’amministrazione.>>

IL PROGRAMMA 4 GENNAIO 2023 Bagarija Orkestar Piazzetta Totò – Rione Alto Ore 18.00 5 GENNAIO 2023 Spettacolo Trampolieri e animazione per bambini Via Ruoppolo – adiacenza Giardinetti Ore 11.00 a.m. Soul Palco Piazza Muzii Ore 18.30 Bagarija Orkestar Via Scarlatti, incrocio con Via Alvino Ore 17.00 Bagarija Orkestar Via Luca Giordano Ore 18.30 Itinerante 6 GENNAIO Angeli Metropolitani feat. Giada Caliendo – Coro Gospel Via Luca Giordano, 128 – Scuola Elementare Statale Luigi Vanvitelli Ore 12.00 Angeli Metropolitani feat. Giada Caliendo – Coro Gospel Piazza Fuga (scale) Ore 19.00 Pega Onda Via Scarlatti Ore 17.30 Galera de Rua Via Luca Giordano, 128 – Scuola Elementare Statale Luigi Vanvitelli Ore 19.00 Info https://www.facebook.com/cmonproduzioni