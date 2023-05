AstraDoc, Giovanni Meola venerdì 12 presenta ‘La Conversione’, storia di due napoletani che si riscattano da storie tragiche.

Giovanni Meola è il prossimo ospite di AstraDoc – Viaggio nel cinema del reale, la rassegna di documentari curata da Arci Movie nel cinema Astra di Napoli. Venerdì 12 maggio alle 20:30 il regista presenta il documentario ‘La Conversione’ che ha ricevuto diversi riconoscimenti come il Premio del pubblico alla XIX edizione del RIFF Rome Independent Film Festival nella sezione National Documentary. La proiezione sarà accompagnata dagli interventi dei due protagonisti, Giuseppe De Vincentis e Vincenzo Imperatore, del co-produttore del film, Andrea Valentino, del montatore Raffaele Tamarindo e della compositrice della colonna sonora Daniela Esposito.

‘La Conversione’ (Italia/Francia, 2020, 90’) – una produzione Virus Teatrali – racconta la storia di Peppe De Vincentis, ex-galeotto e maestro di mille rapine e mille furti, con trent’anni di galera alle spalle, oggi drammaturgo e attore. Nella trama c’è anche Vincenzo Imperatore, ex-manager e prima ‘gola profonda’ del sistema finanziario italiano, venticinque anni al servizio della principale banca del paese, oggi è consulente di imprenditori contro gli abusi delle banche e denuncia irregolarità e nefandezze del sistema. Entrambi, a un certo punto, hanno detto basta. Ed entrambi hanno cominciato a scrivere e a svelare quello che erano stati, quello che avevano fatto e i segreti dei mondi dai quali provengono.

“Il racconto oscilla continuamente tra oggi, ieri e l’altro ieri. Chi sono loro oggi, da dove sono partiti (l’altro ieri) e cosa sono stati ieri, fino al fatidico bivio che ha determinato la laica conversione a ‘U’ che è al centro del film. Stilisticamente, ho scelto di seguirli da vicino, quasi braccandoli, nei momenti in cui tornavano in luoghi importanti delle loro esistenze, dai quali mancavano da decenni, e grazie ai quali ho potuto catturare e fissare momenti di forte impatto emotivo; oppure li ho ripresi attraverso una distanza formale ed esteticamente straniante per raccontare altri momenti dei loro ieri, le loro vite di manager o carcerato”, dalle note di regia.

Giovanni Meola è uno sceneggiatore e regista di diversi cortometraggi cinematografici premiati in concorsi nazionali e internazionali. É anche attore, come ne I Bastardi di Pizzofalcone. É drammaturgo e regista teatrale, direttore artistico della compagnia Virus Teatrali nonché formatore e docente presso scuole e laboratori di teatro. Inoltre, è ideatore di format e direttore artistico di svariate rassegne teatrali e progetti culturali, tra cui ‘Teatro alla Deriva’ e ‘Teatro Deconfiscato’, e ha scritto, adattato e diretto numerosi spettacoli teatrali. Ha vinto diversi premi a livello nazionale per le sue drammaturgie e la sua attività teatrale, tra cui il prestigioso ‘Premio Enriquez’. Ha collaborato col quotidiano Il Mattino di Napoli come editorialista.

I prossimi appuntamenti di AstraDoc. Venerdì 19 maggio il giovane autore Nazareno M. Nicoletti presenta “Giù dal vivo”, documentario prodotto da Arci Movie con Parallelo 41, con la voce narrante di Massimiliano Gallo, selezionato in concorso al prestigioso Karlovy Vary Film Festival. L’ultima tappa è venerdì 26 maggio con lo speciale appuntamento che vedrà protagonista Gianfranco Rosi insieme alla produttrice Donatella Palermo che sarà introdotto da Antonella Di Nocera: per l’occasione ci sarà il suo ultimo film “In viaggio” che racconta i viaggi di Papa Francesco in nove anni di pontificato.

AstraDoc – Viaggio nel cinema del reale è la rassegna dedicata al cinema documentario curata da Arci Movie Napoli con Parallelo 41 Produzioni, Università di Napoli Federico II e COINOR con il patrocinio del Comune di Napoli. Biglietto 4 euro, ridotto soci Arci 3,5 euro. Per info Arci Movie: 0815967493, info@arcimovie.it, www.arcimovie.it, WhatsApp 3346895990.