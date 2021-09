Atmosfere da sogno a San Domenico, lunedì 27 musica, teatro ed arte circense.

L’ Associazione Culturale Noi per Napoli,con i suoi artisti e rappresentanti, direttori artistici,il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli, artisti del Teatro San Carlo, ” ,vi aspettano con lo spettacolo concerto che sta riscuotendo un grande successo per vivere magici momenti ed atmosfere sognanti, il 27 settembre 2021 alle ore 20.30 nel cuore del centro storico di Napoli presso il Chiostro di San Domenico Maggiore per la Rassegna Autunno a Napoli 2020, organizzata e voluta dall’ Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, con ” Atmosfere da Sogno”, Concerto spettacolo,ideato ed dall’Associazione Culturale Noi per , interazione,connubio e dialogo tra lirica,teatro ed artecircense,in un’atmosfera sognante in cui verranno interpretate le più belle romanze da salotto dell’800, d’opera,operetta e classici napoletani,introdotte da pagine teatrali con la cornice di numeri acrobatici degli artisti circensi, spettacolo adatto ad un pubblico di piccoli e grandi!

Il cast musicale: il soprano Olga de Maio ,i tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli , la voce narrante dell’attore di “Un Posto al Sole “Giovanni Caso era sulle arpe di Gianluca Roviniello,la pianista Nataliya Apolenskaja. Il Circo sarà rappresentato dalla gran classe di Nicole Martini ,vincitrice di numerosi premi, tra i quali quello del Festival delle Arti, manifestazione a firma de Maio Lupoli,circense pura proveniente dal circo di famiglia ,Madagascar Orfei, gran bella realtà italiana e gli artisti Circo Weiss con Maria Weiss e Viktor Vitàris, di grande esperienza e tradizione !

#autunno a Napoli 2021San Domenico Maggiore 27 settembre 2021 h.20:30Chiostro Infoline 339 4545044. W app 351 5332617Posto unico non numerato €10 + diritti di prevendita online Etes

https://bit.ly/atmosferedasognonapoli

La manifestazione è a carattere benefico e contribuisce a fornire generi di prima necessità alle mense dei senzatetto di Napoli di San Pietro ad Aram.