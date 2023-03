Attori e guide si alterneranno nel percorso che porterà gli spettatori in un viaggio fra le terzine dantesche attraverso i luoghi di Santa Luciella sabato 25.

Respiriamo Arte A.p.s. in collaborazione con Feir Teatro, sabato 25 marzo 2023 proporrà presso la Chiesetta di Santa Luciella ai Librai tre visite guidate teatralizzate. Un evento suggestivo, della durata di 40 minuti, durante il quale il racconto del luogo si intreccerà ed accompagnerà i versi unici della Divina Commedia.

La luce è un motivo-guida della Commedia dantesca; l’assenza di luce sottolinea la lontananza da Dio e lo smarrimento nel mondo del peccato e di conseguenza la punizione nell’Inferno; un debole chiarore e un aumento impercettibile di luminosità, al contrario, annunciano l’inizio del difficile cammino di redenzione. I lumi del Paradiso, lo splendore delle anime, l’illuminarsi del volto di Beatrice ci avvertono della presenza di Dio, sempre più vicina, quella presenza cercata e agognata per tutto il viaggio oltremondano. In una “mirabile visione” di tal genere non poteva mancare la santa della vista, degli occhi, della luce, appunto.

Anzi, all’interno di questo complesso sistema Dante conferisce alla santa, protettrice dei poeti e degli artisti, ruoli differenti ma tutti di fondamentale importanza spirituale. Santa Lucia, martire siracusana, fu “in somma venerazione” da parte di Dante e rappresenta la speranza.

Gli attori si alterneranno alle guide nel percorso che porterà gli spettatori in questo viaggio fra le terzine dantesche attraverso i luoghi di Santa Luciella ai Librai: dall’ipogeo, sede del teschio con le orecchie, fino alla chiara e splendente chiesa, seguendo la risalita mistica e materiale della Commedia.

Feir Eventi nasce nel 2011 e nel 2018 assorbe l’Associazione La Caverna, nata a Lauro (Av) ed operante negli stessi ambiti.

Le attività si concentrano sulla promozione culturale e turistica, sull’organizzazione di eventi di divulgazione artistica, storica, scientifica e culturale, sulle attività di formazione in ambito artistico e culturale, sulla valorizzazione del patrimonio artistico, su eventi mirati – on line e in presenza, per sviluppare le potenzialità attrattive dei borghi e del patrimonio turistico ed immateriale del territorio, sulla produzione di spettacoli teatrali, sulla scrittura teatrale e cinematografica, sull’organizzazione di eventi di intrattenimento.

Luogo : Chiesa museo Santa Luciella ai Librai, vico Santa Luciella n.5

Data: sabato 25 Marzo

Orari : 18.00/19.00/20.00

Ticket : 10€

Durata: 40 minuti

Per info e prenotazioni: respiriamoarte@gmail.com/3314209045

Si prega di arrivare 10 minuti prima dell’inizio previsto della visita