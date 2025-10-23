Autismo, SpritzAut a Caserta

- pubblicità -

Il truck “SpritzOut” dell’associazione Liberautismo, arriva per la prima volta in Campania nel weekend di sabato 25 e domenica 26 ottobre. Il mezzo speciale, governato dai ragazzi dell’associazione, servirà dei freschi aperitivi spritz in occasione di un evento organizzato dalla concessionaria Amica Gruppo Palmesano (Caserta, Viale Carlo III, 20), che lo ha fortemente voluto, credendo nel progetto di Liberautismo.

Sarà l’occasione per apprezzare i ragazzi all’opera, parlare di inclusione e raccontare il progetto “SpritzAut”, già protagonista al seguito della celebre nave scuola Amerigo Vespucci, in collaborazione con il Ministero delle Disabilità. Il mezzo proseguirà nei prossimi mesi, alla volta di numerose iniziative sociali, eventi, fiere e mercatini natalizi.

All’evento saranno presenti, oltre ai ragazzi speciali protagonisti delle attività del truck, anche i responsabili dell’associazione Liberautismo, che incontreranno genitori e giornalisti per fornire loro informazioni e dettagli su tutti i programmi previsti dallo statuto.