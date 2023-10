Automobile Club e Camera di Commercio insieme per la legalità

L’ACI Napoli e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere la legalità, il diritto alla mobilità nel rispetto dell’ambiente e la sicurezza stradale. Nel corso dell’incontro che ha sancito il patto tra i due Enti, il presidente dell’Automobile Club, Antonio Coppola, ha conferito al Presidente della CCIAA partenopea, Ciro Fiola, l’associazione onoraria.

L’iniziativa, oltre a prevedere una serie di agevolazioni per la fruizione dei servizi ACI, apre la strada ad un comune programma orientato alla diffusione, non solo fra i rispettivi iscritti, di una cultura della mobilità rispettosa dei valori costituzionali, delle regole e dell’ambiente: in una parola “responsabile”. A tal fine, i due Enti si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, ad organizzare congiuntamente incontri-dibattiti per contribuire alla formazione di una solida coscienza civica consapevole che non esistono diritti senza doveri da rispettare.

Il primo passo di questo accordo è l’adesione del Presidente Ciro Fiola alla campagna di sensibilizzazione “Entra nel Club dei Tifosi della Legalità”, realizzata dall’ACI Napoli, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e con la benedizione del Papa, per valorizzare la cultura del rispetto delle regole e della “mobilità responsabile”. Al “Club” hanno già assicurato il proprio sostegno, in qualità di testimonial, prestigiosi esponenti delle istituzioni e della società civile, eminenti autorità militari e religiose che, con i loro comportamenti esemplari, possono rappresentare un modello da seguire per le nuove generazioni e non solo.