Aversa si prepara a celebrare il Santo Patrono San Lorenzo.

Anche quest’anno la comunità di Aversa si prepara a celebrare la festa di San Lorenzo, diacono e martire romano del III secolo, nel clima spirituale e gioioso dell’Anno Giubilare, seppur in forma comprensibilmente ridotta e riservata per il rispetto delle norme igienico sanitarie dovute all’emergenza Covid-19.

Il culmine delle festività delle Giornate Laurentiane si vivrà lunedì 10 agosto, introdotto però da un corposo programma di appuntamenti di carattere religioso, culturale e sociale curato dal Consiglio Pastorale parrocchiale. Si parte venerdì 7 con il solenne triduo predicato dal sacerdote missionario padre Davide Simionato, rettore del PIME di Ducenta; in serata è previsto l’evento “Musica e Sapori”, organizzato dall’associazione “Amici dell’abbazia di S. Lorenzo” e animato dal Maestro Carmine Esposito e dal Gruppo Musicale” Napoli Nord”, con degustazione di dolci e prodotti tipici aversani (come la Mozzarella, inventata dai Monaci di S. Lorenzo). Per la vigilia della festività, domenica 9 agosto, il programma prevede il Lucernario ed i primi Vespri solenni presieduti da mons. Francesco Grammatico. Lunedì 10 agosto alle ore 19,30 il Vescovo di Aversa, Mons. Angelo Spinillo, presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica con la partecipazione del Clero cittadino e del Collegio dei Diaconi Permanenti.

“A 25 anni dalla riapertura al culto, molte opere sono state compiute, ma molti passi restano ancora da fare insieme a tutta la comunità di Aversa”, commenta mons. Ernesto Rascato, Parroco della Basilica di S. Lorenzo e Delegato Regionale per i Beni Culturali Religiosi della CEI. “Siamo però consapevoli della sensibilità dei cittadini e delle forze politico-amministrative per la valorizzazione dell’ingente patrimonio artistico della nostra città normanna. Attualmente siamo impegnati nella realizzazione di un grande Organo sinfonico adeguato al Tempio benedettino e all’altezza della plurisecolare tradizione musicale aversana”.

Durante le giornate giubilari, che saranno allietate dal suono del grande Concerto solenne di campane, l’Associazione turistico culturale “In Octabo” organizzerà delle visite guidate al Complesso abbaziale benedettino dalle 9 alle 11 del mattino (ed eventualmente alle ore 18 solo per gruppi di almeno dieci persone e su prenotazione al tel. 328.0085303).

IL CULTO DI SAN LORENZO

Il martirio del giovane diacono Lorenzo, consumato su una graticola, avviene il 10 agosto del 258. Il culto verso il diacono martire romano, è antichissimo in tutto l’agro aversano: oltre all’Abbazia eretta in suo onore sulla via Campana “ad Septimum” – che rappresenta la culla della presenza del più grande ordine monastico che ha visto nascere l’antica Contea normanna e che venne eretta nell’attuale struttura architettonica nel 1050 dalla principessa Urrifrida – va ricordata la chiesa S. Laurentius de Friano, nominata nella prima pergamena dell’Archivio Capitolare di Aversa, datata 1097.

IL GIUBILEO A 25 ANNI DALLA RIAPERTURA AL CULTO

Dopo più di un secolo di abbandono, in seguito alla soppressione napoleonica, l’Abbazia è stata solennemente riaperta al culto pubblico il 21 marzo 1995 del vescovo Lorenzo Chiarinelli, di venerata memoria. Per la festa giubilare del titolare dell’Abbazia – Giubileo aperto il 21 marzo 2020 dal vescovo Mons. Angelo Spinillo – è stata riproposta all’intera popolazione dell’agro aversano la festività del glorioso martire romano con un programma di celebrazioni religiose e di visite al monumentale complesso monastico benedettino.

ABBAZIA S. LORENZO FUORI LE MURA – AVERSA

FESTIVITÀ DI SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE

PROGRAMMA 6 – 10 AGOSTO 2020

Giovedì 6 Agosto

ore 19,00: Messa della Festa della Trasfigurazione

7 – 8 – 9 Agosto

SOLENNE TRIDUO DI PREPARAZIONE

ore 19,00: S. Rosario e Vespri

ore 19,30: S. Messa e Inno a S. Lorenzo

Venerdì 7 Agosto

ore 20,30: Concerto di Musica e Sapori

Serata animata dal Mastro Carmine Esposito e il Gruppo Musicale” Napoli Nord” e curata dall’Associazione Amici dell’abbazia S. Lorenzo

Domenica 9 Agosto

VIGILIA DELLA SOLENNITÀ DI S. LORENZO

ore 12,00: Annunzio della Festività con Sonata a distesa della Campana maggiore di S. Lorenzo

ore 19,00: Lucernario e canto dei PRIMI VESPRI presieduti da Mons. Francesco Grammatico, Presidente Emerito del Capitolo Cattedrale

ore 19,30: Santa Messa Solenne Vigiliare

Lunedì 10 Agosto

SOLENNITÀ DEL MARTIRIO DI S. LORENZO

L’alba sarà salutata dal grande Concerto a distesa dei sacri Bronzi della Basilica

ore 8,00 – 9,30 – 11,00: Sante Messe

ore 19,00: Canto dei Secondi Vespri

ore 19,30: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal Vescovo di Aversa S. E. R. Mons. ANGELO SPINILLO con la partecipazione del Clero cittadino e del Collegio dei Diaconi Permanenti

Venerdì 14

ore 20,00: VIGILIA dell’ASSUNZIONE DI MARIA SS.MA – Veglia Mariana

Nelle giornate 6-7-8-9-10 agosto è possibile visitare il complesso abbaziale con l’Associazione In Octabo (tel. 328.0085303).