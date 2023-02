Avrai solo parole, il nuovo singolo di Mara J.

“Avrai solo Parole” è il titolo del nuovo singolo di MARA J, pubblicato per MK3/Warner Music Italia, su tutti i digital store a partire da venerdì 24 febbraio. Il singolo, prodotto da Dat Boi Dee, affronta una controversa storia d’amore caratterizzata da sentimenti fugaci e in continuo cambiamento.

“Con questo brano ho voluto mettere in luce le sensazioni che si provano quando si vive un amore turbolento, oscillando tra momenti di estrema felicità ad altri di astio e rancore verso quella stessa persona, con la consapevolezza di quanto possa offrirti, nonostante abbia deciso di negartelo.”_ afferma MARA J.

La calda voce soul di MARA J, racconta la dicotomia dell’amore, che non è soltanto gioia, ma anche sofferenza, rabbia, rancore, pentimento. Tutto ciò compone l’infinito mosaico di sentimenti ed eventi che caratterizzano una relazione. Gli alti e bassi che spesso hanno radici nella paura, portano così l’essere umano a cercare sempre ciò che non ha, per poi rimpiangere ciò che ha perso.

Ascolta Ora “Avrai Solo Parole”

Guarda il Videoclip su YT

MARA J , all’anagrafe Mara Restaino, nasce a Napoli il 13 Ottobre 1995. Inizia a cantare all’età di 15 anni partecipando a numerose competizioni, grazie alle quali viene ingaggiata per esibirsi a molteplici eventi. Nel 2012, all’età di 17 anni, partecipa alle selezioni di “X-Factor”, fermandosi alla fase dei bootcamp. Dopo questa bellissima esperienza, decide di dedicarsi ai live per

diversi anni dove acquisisce la giusta esperienza sul palco

esibendosi dal vivo nei migliori club della Campania, imparando a

dominare ogni tipo di palco. Caratterizzata da una voce calda e suadente, Mara J si destreggia nelle sonorità della black music, dando il meglio di sé nel R&B che, accompagnato alle sue origini partenopee, crea un prodotto

originale ma con forti richiami alla cultura italiana nazionalpopolare. Nel 2022 firma con l’agenzia di management MilanoK3 e con l’etichetta Warner Music Italia.

LINK UFFICIALI

SPOTIFY | INSTAGRAM |