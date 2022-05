AZ Investigation per un progetto di solidarietà.

Venerdì, 13 maggio, alle 17:00, nel cuore del centro storico di Napoli, sarà inaugurato il campetto sito presso il complesso di San Lorenzo Maggiore (vico Maiorani), ripristinato con un nuovo manto erboso, grazie alla raccolta fondi istituita da AZ Investigation, azienda operante nel settore delle investigazioni in ambito nazionale ed internazionale.

L’azienda guidata da Antonino Restino, ha voluto essere vicino, ancora una volta, alle Suore di Carità dell’Assunzione di Napoli, con le quali condivide, da tempo, iniziative di beneficenza e progetti, cogliendo l’occasione di creare momenti di divertimento e condivisione per i più piccoli e ponendo al centro la solidarietà e la vicinanza alle comunità locali.

La riqualificazione del campetto vuole essere un’opportunità di svago per bambini e ragazzi che possono, così, avere un punto di ritrovo grazie ad un lavoro di coesione sociale, relazionale ed educativo proposto negli anni dalle infaticabili suore, partendo dalla volontà di puntare sul cambiamento e proseguendo verso un percorso di inclusione.

“Il nostro intento è quello di accompagnare bambini e ragazzi, di cui ci occupiamo ogni giorno, con il desiderio di aiutarli a diventare grandi in questo territorio che non è semplice – dichiara Suor Elvira – Finalmente ora che la pandemia è quasi alle spalle, possiamo tornare a rivivere momenti di condivisione in presenza. Siamo tutti consapevoli di quanto il Covid abbia impattato emotivamente sulle nostre vite, ma soprattutto su quelle dei più giovani. Confidiamo in un futuro radioso, aiutando i nostri ragazzi a vivere nuovamente la quotidianità, con l’auspicio che riescano ad integrarsi al meglio nella società.”

Un’occasione, insomma, per tornare alla “normalità” e rivivere giornate spensierate all’insegna della condivisione e del gioco.

“Sono orgoglioso di poter contribuire ad una causa così importante – dichiara Antonino Restino, Presidente di AZ Investigation – Consapevole della rilevanza dello sport nel percorso di formazione e crescita dei bambini, ritengo necessario intervenire per garantire gli stessi diritti in contesti in cui questi vengono spesso negati. Quello che desideriamo trasmettere è un messaggio di speranza e di libertà”