Back in Soul, la danza sabato 12 al Teatro Bolivar.

“Back in Soul”, la danza del coreografo Andrea Saggiomo, che ha interamente diretto lo spettacolo, arriva sabato 12 marzo, alle ore 20,30, al teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30). Lo show riporta in luce il vecchio lyrical jazz americano fatto di tecnica, ritmo ed energia con effetti scenici e performance adrenaliniche. Al centro di tutto è la figura femminile con le sue fragilità, passando dalla condizione di vittima a quella di guerriera. Un viaggio a ritroso nella vita di una donna in rinascita che, seppur smarrita, è alla ricerca della sua essenza.

Lo spettacolo, che ha debuttato nel marzo 2018 in versione integrale al teatro Stabile del C.S. LabArt Dance e ha poi replicato con un estratto lo stesso anno al teatro Piccolo Bellini, facendo da overture alla compagnia “ImPerfect Dancers Company”, si pone l’obiettivo di avvicinare il pubblico italiano alla modern dance americana per riscoprire la danza primordiale e istintiva che con il passare degli anni si sta estinguendo.