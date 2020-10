Ballando con le Stelle, questa sera Ballerino per una notte l’allenatore del Bologna Siniša Mihajlović con sua moglie Arianna.

Ancora spettacolo, adrenalina, divertimento e quel pizzico di imprevisto che non guasta mai per “Ballando con le stelle” che torna sabato 10 ottobre alle 20.35 su Rai1.

Questa volta a scendere in pista nello spazio riservato al “Ballerino per una notte”, uno degli sportivi più amati del calcio italiano, l’allenatore del Bologna Siniša Mihajlović. Una lunga carriera come centrocampista e un “sinistro” talmente potente da essere studiato dai ricercatori del dipartimento di fisica dell’Università di Belgrado, da allenatore si è conquistato l’appellativo di Sergente per via del suo forte temperamento. Non teme certo le sfide Siniša Mihajlović, nella vita, sul campo da calcio e a quanto pare nemmeno sulla pista da ballo. A Ballando con le stelle, al fianco della bellissima moglie Arianna, ha deciso di mettersi alla prova imparando in pochissimo tempo una coreografia realizzata ad hoc per loro. La coppia si esibirà in un seducente e appassionato tango. La prova verrà giudicata durante la diretta e il risultato andrà a migliorare la posizione di una delle coppie in gara.

I Vip rimasti in gara anche questa settimana faranno il massimo per conquistare il pubblico a casa e la Giuria in studio capitanata da Carolyn Smith.