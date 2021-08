Ballo da sola, Anna Capasso presenta il suo nuovo singolo a Leggerissima Estate su Rai 2.

Mercoledì 18 agosto, ANNA CAPASSO sarà tra gli ospiti musicali di “LEGGERISSIMA ESTATE”, il programma condotto da Samantha Togni e Fabrizio Rocca in onda alle 23:45 su Rai 2, dove presenterà “Ballo da sola”, il suo nuovo singolo distribuito da Artist First (https://AnnaCapasso.lnk.to/BalloDaSola).

Il brano, scritto dalla stessa Anna Capasso con Massimo D’Ambra e prodotto da Massimo D’Ambra, affronta il tema delle relazioni “a distanza”. L’artista invita gli ascoltatori a non “pesare” il tempo che si vive con il proprio partner, anche perché le ore trascorse insieme non tornano più indietro. Non importa che sia un’ora, un giorno o una settimana: è necessario avere una persona che sappia donare il proprio tempo, non le proprie pause.ù

«Per questo brano abbiamo scritto un testo alla portata di tutti, dalle sonorità fresche e allegre, per poter ballare con gli amici in piena libertà al ritmo dell’estate, quello di cui tutti noi abbiamo bisogno in questo periodo. In tanti – racconta Anna Capasso – possono immedesimarsi in “Ballo da sola”: quanti amori impossibili, quante ore vissute senza la persona amata, quante attese; quante volte ci siamo ritrovati distanti, pur restando fedeli. Basta attivare la fantasia, sognare e volare indietro nel tempo, rivivendo tutti i momenti trascorsi insieme. In quell’istante si comprende che l’amore supera ogni ostacolo e accorcia tutte le distanze».

È disponibile anche il videoclip su YouTube: https://youtu.be/Srh3y-DGH2w

Nel videoclip diretto da Ferdinando Esposito, girato anche nella splendida cornice della penisola sorrentina, la cantautrice realizza che il proprio partner, interpretato dall’attore Ivan Boragine (“Gomorra” e “Mare Fuori”), è molto importante per lei nonostante non sia sempre presente al suo fianco.

L’artista sarà ospite musicale dello stesso programma anche mercoledì 1 settembre alle 23:45 e per l’occasione canterà il brano “Bye Bye”, singolo uscito l’estate scorsa.

Anna Capasso è nata a Capua ma ha sempre vissuto tra Napoli, Roma e Milano. Cantante e attrice di cinema e teatro, è protagonista per sei anni dell’Accademia della canzone di Sanremo, arrivando tutti gli anni in finale. Nel 2001 è finalista della manifestazione canora “Sanremo Rock”. Al fianco di Red Ronnie ha preso parte all’“I-Tim Tour”. Apprezzata attrice di teatro e cinema, Anna Capasso porta in tour il suo spettacolo di prosa e musica dal titolo “Donne in viaggio da Napoli a Broadway” che ha raccolto grande apprezzamento tra il pubblico e la critica. È tra i protagonisti del mediometraggio “Bruciate Napoli”, della serie tv “Sangue del tuo sangue”, e dei cortometraggi “Don Vesuvio” e “La musica è finita”. È protagonista di “Gramigna”, al fianco di Biagio Izzo ed Enrico Lo Verso, film candidato ai Premi David di Donatello.

Molto vicina ai temi umanitari e testimonial di Unicef e Lilt Napoli, Anna nel 2012 ha ideato il premio nazionale “L’Arcobaleno Napoletano” in collaborazione con la Fondazione Melanoma Onlus diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.

Nel 2019 pubblica il singolo “Come pioggia” (vincitore nel 2020 del concorso internazionale “CortiSonanti” come “miglior interprete”) con la produzione musicale di Massimo D’Ambra (vocal coach di “The Voice of Italy” nel team di Gué Pequeno, e collaboratore, tra gli altri, di Shablo, Sfera Ebbasta e Gigi D’Alessio); nel 2020 lancia sul mercato discografico il singolo “Bye Bye” che punta il dito contro “gli amori tossici”, brano di successo che gli vale anche passaggi televisivi, tra gli altri, al Tg2, al Tg3 e a “Storie italiane” su Raiuno. In tv è stata ospite, in veste di vocal coach, del programma “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino su Raidue. Anna Capasso, tra le vincitrici dell’ultima edizione del “Premio Lidya Cottone” ritirato alla Camera di Commercio di Napoli, è stata tra i protagonisti del “Pride 2021” con Arisa, Pamela Prati, Paola Turci e Vladimir Luxuria. L’artista si è esibita anche alla 19ª edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival, dedicata al mare e all’ambiente, davanti a una platea composta da celebrità internazionali come Tony Renis, presidente onorario della manifestazione, Bobby Moresco, Trudie Styler, moglie di Sting e affermata produttrice e Paul Haggis. Tra le star presenti alla kermesse anche Sting.

