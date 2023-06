Ballo della Rosa, mercoledì 21 a Villa Lucrezio a Capri a cura del Lions Club

Anche quest’anno il Club Lions Capri, che da sempre rappresenta l’isola Azzurra è lieto di annunciare il tradizionale Ballo della Rosa che si terrà il 21 Giugno p.v. a Villa Lucrezio partner dell’evento. Tra il cielo e il mare di Napoli gli oltre duecento ospiti potranno trascorrere una serata all’insegna della solidarietà. Perché è di solidarietà che si parla, “WeServe” questo il motto dei Lions che incita in maniera preponderante la Presidente del Club, Rita Colazza Gori a tessere le fila di un evento a forte impatto sociale. Patrocinato dal Comune di Napoli “Il Gran Ballo della Rosa” punta ad una raccolta fondi che possa accontentare il fabbisogno di diverse sofferenze a sostegno dei più bisognosi. Un service articolato che vede più protagonisti, nello specifico tre: Il Centro di Epilessia di Riferimento Regionale dell’A.O.U. Federico II diretto dalla Prof.ssa Leonilda Bilo, i ragazzi del riformatorio di Nisida e la Fondazione LCIF Lions. Tutto questo anche grazie alle Associazioni di categoria, nello specifico E.C.O. Epilessie Campania OdV e “Scugnizzi a Vela” che grazie ai loro presidenti riescono ad essere presenti sul territorio per le diverse necessità.

Epilessia è una parola che deriva dal greco e vuol dire “essere colti di sorpresa” infatti, si tratta di una patologia che arriva all’improvviso e senza alcun preavviso che colpisce oltre 500 mila persone in Italia e 50 mila solo in Campania. Una malattia sociale della quale si conosce pochissimo e che fa ancora troppa paura. “Si lavora sullo stigma” dice la Presidente dell’Associazione E.C.O.

Scugnizzi a Vela, grazie al laboratorio che si occupa di restaurare barche a vela, che ha sede in Via Acton 1 a Napoli, cerca, con soddisfacenti risultati, di riportare sulla giusta via i ragazzi che abitano l’isola di Nisida, lavorando sul recupero di ciascuno. “Un percorso difficile ma di grande appagamento” sostiene il Presidente che porta a casa risultati più che soddisfacenti.

La raccolta fondi è già iniziata e la corsa alla vendita degli ultimi biglietti è l’unico scopo della presidente del Club Lions Capri che, determinata più che mai vuole raggiungere, assieme a tutti i suoi soci, risultati di riguardo.

Un legame robusto quello tra il Club Lions Capri ed i suoi sponsor che ogni anno partecipano alla maratona solidale, una città che conferma il suo grande cuore e dunque si ringraziano: M. Cilento Sartoria, E. Marinella, Studio Gaeta Dottori Commercialisti e Revisori Legali, Studio Gaeta Advisor, Otofarma S.P.A. , Sara Lubrano Gioielli, NanoTV, Cuori di Sfogliatelle, Poppella, HOPE, Steel Service, Roem Cosmetics, Nausicaa Istituto di Bellezza, METH Quality Service Provider, Talarico Ombrelli, TipografiKa.