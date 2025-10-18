Bartolo Longo sarà proclamato santo domenica 19

- pubblicità -

Domenica 19 ottobre, oltre mille pellegrini partiranno da Pompei con treni speciali per partecipare alla cerimonia di canonizzazione di Bartolo Longo, fondatore del Santuario della Beata Vergine del Rosario.

Partecipazione internazionale

Tra i pellegrini: fedeli polacchi, suore vietnamite, gruppi dal Nord Italia.

Presenti anche sacerdoti, religiosi e ospiti delle Case Famiglia fondate dal nuovo Santo.

Musica e celebrazione Il Complesso Bandistico “Bartolo Longo-Città di Pompei” si esibirà in Piazza San Pietro durante la celebrazione presieduta da Papa Leone XIV.

I fedeli rimasti a Pompei seguiranno la cerimonia sui maxischermi del Santuario.

In serata, Messa di ringraziamento alle 21 e processione fino alla Basilica con recita del Te Deum e rito della Chiusura del Quadro.

La giornata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico offerto dal Comune.

Messaggio spirituale La canonizzazione è vista come un dono per tutta la Chiesa e un invito a seguire l’esempio di Bartolo Longo, che dedicò la vita alla preghiera, agli ultimi e alla diffusione del Rosario.

Bartolo Longo: da conversione a santità

Origini e conversione

Nato a Latiano (Brindisi) nel 1841, si trasferì a Napoli per studiare giurisprudenza.

Si avvicinò allo spiritismo, ma visse una profonda crisi spirituale.

Fu guidato verso la fede da figure come Vincenzo Pepe, Padre Radente, Santa Caterina Volpicelli e la Contessa Marianna Farnararo De Fusco (poi sua moglie).

L’arrivo a Pompei

Nel 1872 giunse a Pompei per gestire le proprietà della Contessa.

In un contesto segnato da malaria e brigantaggio, ricevette un’ispirazione: “Se cerchi salvezza, propaga il Rosario”.

Da quel momento, dedicò la vita alla diffusione del Rosario e alla costruzione di una comunità cristiana.

Il Santuario e le opere sociali

La Madonna del Rosario

Il 13 novembre 1875 arrivò a Pompei una tela logora raffigurante la Vergine del Rosario.

Longo la restaurò e la rese centro spirituale della nuova chiesa, la cui prima pietra fu posta l’8 maggio 1876.

Opere di carità

Fondò orfanotrofi, istituti per figli di carcerati, scuole e servizi pubblici.

Creò una “Nuova Città” attorno al Santuario: tramvia, stazione, poste, case operaie.

Si definiva “servo inutile”, attribuendo ogni merito alla Madonna del Rosario.

Attualità del messaggio

Un santo per il nostro tempo

Longo è considerato un precursore della “Chiesa in uscita” di Papa Francesco.

Si oppose alle teorie scientifiche che consideravano “persi” i figli dei carcerati.

Educò con amore, studio, musica e preghiera, formando “buoni cristiani e onesti cittadini”.

Domenico Pullano, figlio di un carcerato, divenne sacerdote e celebrò la sua prima Messa nel Santuario.

Longo è attuale perché pensa ai giovani, alla pace, al lavoro e alla famiglia come pilastri della società.

La canonizzazione del 19 ottobre

Preparativi e celebrazioni

Novenario con Rosario meditato quotidiano.

Due treni e diversi pullman partiranno da Pompei per Roma.

Maxischermi nel Santuario per seguire la Messa in diretta.

Rientro festoso con ringraziamento davanti al Trono di Maria.

Significato ecclesiale

La canonizzazione di Bartolo Longo è un evento storico per Pompei e per la Chiesa universale.

Rappresenta il riconoscimento di una santità vissuta nel quotidiano, tra i poveri e gli emarginati, con il Rosario come strumento di salvezza.