Base Navale di Napoli illuminata d’azzurro per Giornata del Mare e per Calcio Napoli.

Ieri sera, 11 aprile 2023, la sede del Quartier Generale Marina di Napoli si è illuminata di azzurro in occasione della “Giornata Nazionale del Mare” che ha visto l’apertura alla popolazione civile di alcune strutture e Comandi su tutto il territorio nazionale.

Da stasera, 12 aprile 2023, anche la Marina Militare partecipa all’iniziativa denominata “M’illumino di Azzurro”, voluta dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, per sensibilizzare i cittadini partenopei a godere dei festeggiamenti per i successi del Calcio Napoli in modo sano e suggestivo, con l’appello alla cittadinanza a non imbrattare i monumenti pubblici. Nell’occasione verrà illuminata nuovamente di azzurro la Base Navale di Via Acton.