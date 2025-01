Befana Flash al Centro Commerciale Campania

- pubblicità -

La Befana arriva al Centro Commerciale Campania per una giornata tra leccornie e divertimento. Lunedì 6 gennaio la vecchina a cavallo della sua scopa planerà nel cielo di Marcianise (CE) per fare tappa anche al Campania.

Con le scarpe tutte rotte e una gran voglia di ballare, la “Befana Flash!” sarà protagonista di una giornata unica, animata da spettacolari flash mob insieme a un corpo di ballo di ballerini professionisti vestiti da befane e spazzacamini. A ritmo di musica e coreografie travolgenti, il divertimento prenderà vita tra Piazza Campania e la Galleria, regalando ai visitatori momenti indimenticabili per chiudere in bellezza le festività prima del ritorno a scuola.

Non perdere l’occasione di vivere un’Epifania speciale! Le befane ti aspettano per regalarti dolcezza e allegria per le vie del Centro dove distribuiranno caramelle e poseranno con te per una foto ricordo per rendere questa giornata davvero indimenticabile.

L’evento si svolgerà in Piazza Campania e in Galleria nei seguenti orari:

11:30

12:30

15:00

16:30

