Befana solidale a Grazzanise

Il giorno dell’Epifania ha portato un messaggio di gioia e solidarietà nella Chiesa di San Giovanni di Grazzanise, grazie all’iniziativa “Befana Solidale”.

Il dirigente provinciale di Forza Italia Giovani, Domenico Borrata, insieme all’onorevole Annarita Patriarca, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e membro delle Commissioni Giustizia e Sanità, ha distribuito calze colme di dolciumi ai bambini, regalando un sorriso alle famiglie del territorio.

L’evento, reso possibile grazie al supporto del parroco don Pasquale Buompane, ha trasformato la chiesa in un luogo di festa e condivisione. “È grazie alla sua accoglienza e dedizione che abbiamo potuto realizzare questa iniziativa. La sua attenzione verso la comunità è un esempio per tutti noi,” ha sottolineato il dirigente di Forza Italia Giovani.

Durante l’incontro, Domenico Borrata ha ribadito l’importanza di iniziative come questa per rafforzare il legame tra le istituzioni e il tessuto sociale: “La politica deve tradursi in gesti concreti, capaci di rispondere ai bisogni reali delle persone. Oggi abbiamo dimostrato che, attraverso collaborazione e solidarietà, possiamo regalare un sorriso anche nei momenti difficili.”

L’onorevole Annarita Patriarca ha sottolineato il valore simbolico di iniziative come questa, particolarmente significative in tempi complessi per molte famiglie: “L’Epifania è una tradizione che va preservata. Con questa piccola donazione vogliamo dimostrare la vicinanza delle istituzioni a chi vive situazioni di fragilità. Ogni bambino merita di sentirsi speciale e amato, soprattutto in giornate come queste.” Ha poi rivolto un pensiero speciale ai giovani che hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa: “Un ringraziamento sentito va ai ragazzi di Forza Italia Giovani di Caserta. Anche in queste occasioni dimostrano una sensibilità straordinaria e la capacità di pensare agli altri, portando avanti il valore della solidarietà. Siete voi, con il vostro impegno, a rappresentare una speranza concreta per il futuro.”

Tra sorrisi e abbracci, la consegna delle calze ha coinvolto bambini e famiglie, trasformando la Chiesa di San Giovanni in un simbolo di solidarietà e festa. Grazzanise ha così vissuto un’Epifania diversa, in cui tradizione e comunità si sono intrecciate per creare un momento di condivisione che resterà nel cuore di tutti i partecipanti.