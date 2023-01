Begin a new chapter, lunedì 23 a iocisto a cura di WOW.

Lunedì 23 Gennaio presso la sede della libreria IoCiSto, alle ore 18, si terrà la presentazione, in anteprima, del festival “Walk The Talk” con l’evento “Begin a new chapter”con il pre-lancio del contest:

“I Wish 2 WOW”(Desidero Stupire), con tema “Io sono il racconto. Stupisci con la tua storia”in occasione della 2° edizione del Festival WOW ideato e fondato da Marianna Penna, Ceo&FounderWOW Women of Worth, agenzia di marketing e consulenza con sede a Londra che opera anche in Italia e che supporta donne imprenditrici e professioniste offrendo loro consulenza, networking e mentoring in diversi ambiti del marketing con un approccio olistico e campagne di comunicazione per generare valore e creareimpatto sociale.

Il contest “I Wish 2 WOW”, è rivolto a donne, in Italia e nel Regno Unito, che desiderano avviare una propria attività di impresa.Le concorrenti, al contest, potranno partecipare con un proprio progetto che risponda ai 4 criteri previsti dal regolamento:

un’idea geniale (autentica/originale/innovativa) impatto sociale (impatto economico, ambientale, culturale e/o ponte culturale) comunità (creare una rete, una comunità, basata sui valori di uguaglianza, inclusione e

diversità)

fattibilità (idea basata su un modello remunerativo efficiente che permetta la sua sostenibilità)

Le due vincitrici, una italiana ed una inglese, che si aggiudicheranno il Premio WOW, riceveranno il supporto mentoring di 4 esperte, in diverse aree del marketing, del team dell’agenzia e academyWomen of Worth (Donne di Valore), oltre a quello di orientamento in ambito legale e finanziario affinché il loro progetto possa prendere forma. Le adesioni si apriranno Mercoledì 1 Febbraio 2023 e si chiuderanno venerdì 24 Marzo 2023.

La cerimonia di premiazione si terrà il 2 Aprile presso l’Hotel San Francesco al Monte a Napoli

Per l’evento del 23 Gennaio presso la libreria IoCiStola partecipazione è gratuita con registrazioneon linesu Eventbrite

https://www.eventbrite.co.uk/e/biglietti-begin-a-new-chapter-515670824317

«WOW ha una solida base sia a Londra che in Italia e siamo molto orgogliose di questo in quanto consente e incoraggia i membri della nostra community,e chi ci segue, a imparare da diversi approcci culturali e ad abbracciare nuovi modi di pensare, collaborare oltreconfine e fare impresa»afferma la Fondatrice e Amministratore Delegato WOW -Women of Worth, Marianna Penna e continua:«Questo rende il mondo WoW dinamico, inclusivo e può essere incredibilmente vantaggioso per chi ne fa parte».

WOW FESTIVAL ha respiro internazionale . L’asse Napoli-Londra coinvolge anche le città di Roma e Milano e l’Isola di Stromboli, dove verranno svolte parte delle attività del programma che si articola tra attività ed incontri in presenza gratuiti e incontri e seminari on line, in versione webinar per eliminare le distanze territoriali e raggiungere una platea più ampia possibile interessata ai contenuti del Festival.

Il programma completo verrà presentato durante la conferenza stampa prevista per Marzo 2023.

Info WOW:https://www.wow-womenonwomen.com/ – wow@wow-womenonwomen.com