Bellezza e talento senza barriere: a Napoli la selezione per Miss e Mister Europa lunedì 16.

Il prestigioso concorso internazionale “Miss e Mister Europa”, ideato e organizzato da Attilio Mazzoli, è giunto alla sua XXIV edizione.

In tutta Italia si stanno svolgendo le selezioni e a Napoli, tappa campana, lunedì 16 Gennaio alle ore 16.00, ci sarà la convocazione delle aspiranti Miss Europa, Mister Europa, Bimbi Vip, Miss Overissima, a cura dell’agente regionale Emanuela Liaci, presso il Gold TowerLifestyle Hotel (GTLH), in via Brecce a San Erasmo.

L’iscrizione al concorso è gratuita. La manifestazione coinvolge anche portatori di handicap. I minorenni dovranno essere in possesso dell’autorizzazione da parte dei genitori. Tutti gli aspiranti partecipanti dovranno munirsi di documento d’identità in corso di validità.

Alle ore 17.00 si terrà sempre presso il GTLH la conferenza stampa di presentazione del progetto che si articolerà in quattro tappe: la prima tappa regionale per la categoria di Miss Europa, dai 18 ai 30 anni, si svolgerà il 27 c.m. sempre presso il GTLH.

La seconda tappa è rivolta alla categoria Mister, dai 18 ai 30 anni; la terza tappa ai Bimbi Vip dai 3 ai 12 anni; la quarta tappa Categoria Overissima, dai 30 ai 70 anni, la quinta tappa sarà quella conclusiva.

Miss e Mister Europa è il concorso internazionale per la professione dello spettacolo, manifestazione creata con la finalità di mettere in luce bellezze e talenti, rivolto a seconda delle categorie ad ambo i sessi, ai diversamente abili. E’ richiesta grande motivazione, buona cultura generale, predisposizione ai rapporti interpersonali, spiccate attitudini al mondo dello show business.

L’assegnazione dei titoli Miss e Mister Europa sarà decretata da una giuria altamente qualificata.

I candidati e le candidate saranno ammessi alle finali del concorso nazionale tramite giudizio insindacabile dell’organizzazione.

Ci si può iscrivere al concorso direttamente alle selezioni per Miss Europa/Mister Europa/Bimbi VIP/Miss Overissima lunedi 16 Gennaio alle ore 16.00 presso il Gold Tower Life Style Hotel di Napoli oppure contattando il numero 3270405540.