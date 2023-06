Beninsieme, 5 luglio Club Partenopeo, presentazione giovedì 29 Circolo Posillipo

Beninsieme torna anche quest’anno, stavolta nel cuore di Napoli. Il 5 luglio a partire dalle 19.30 l’evento di beneficenza che ormai da anni accompagna l’inizio dell’estate dei partenopei si svolgerà proprio al Club Partenopeo in Via Coroglio. Organizzatore dell’evento è Roberto Pennisi, presidente di Darefuturo Onlus, in sinergia con Missione Effatà, diretta da Filippo Smaldone.

La conferenza stampa di presentazione si svolgerà al Circolo Posillipo il 29 giugno alle ore 11. Dopo i saluti e il benvenuto da parte del Presidente del Circolo Posillipo Aldo Campagnola inizierà la conferenza stampa durante la quale saranno svelate le finalità benefiche di quest’anno, il vincitore del Premio DareFuturo Onlus e il programma della serata.

INTERVERRANNO:

Aldo Campagnola – Presidente Circolo Posillipo

Maria Caniglia – Presidente IV Municipalità Comune di Napoli

Roberto Pennisi – Presidente DareFuturo Onlus

Filippo Smaldone – Vicepresidente Missione Effatà

Enrico Deuringer – Consigliere Circolo Posillipo e Responsabile Area Comunicazione

Giuseppe Gambardella – Console del Benin a Napoli

Modera Simonetta de Chiara Ruffo