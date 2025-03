Benvenuto alla primavera con Coccolino

- pubblicità -

Il 21 marzo cinque città italiane ospiteranno l’iconico orsetto alla ricerca di personalità vivaci ed originali a cui consegnare un riconoscimento floreale ispirato alle fragranze che contraddistinguono l’ammorbidente più famoso dell’home care nazionale.

Il 21 marzo, cinque delle più affascinanti città italiane si trasformeranno in palcoscenici speciali per accogliere l’amatissimo orsetto alla ricerca delle personalità molto più che fresh della bella stagione.

Proprio a loro, Coccolino avrà l’onore di consegnare un esclusivo riconoscimento floreale, ispirato alle fragranze inconfondibili che rendono l’ammorbidente Coccolino una vera e propria icona.

Già avvistato nei giorni scorsi tra le strade di Milano, Roma, Palermo, Napoli e Venezia, Coccolino in persona fa il suo debutto ufficiale nel ruolo di influencer, pronto a stupire con un evento che promette di essere coinvolgente e memorabile.

Il 21 marzo, infatti, l’orsetto sarà accompagnato da cinque ‘fresh partner’ d’eccezione, che lo aiuteranno a scovare le personalità più autentiche ed originali a cui regalare freschissimi bouquet. Ispirati al nuovo ammorbidente Coccolino Fresh e Fresh&Protect, questi bouquet sono l’emblema di una gamma di fragranze che sa di primavera, con profumi unici e avvolgenti.

Tommaso Zorzi a Milano, Valeria Angione a Napoli, Angelica Massera a Roma, Alessio Rubino a Palermo e Gianmarco Zagato a Venezia attraverseranno i luoghi più iconici delle rispettive città con Coccolino in persona in un’esperienza dedicata ai consumatori sul territorio che si declina in ogni centro urbano con allestimenti e percorsi ad hoc:

MILANO (dalle 12 alle 18) – il tram speciale brandizzato Coccolino in giro nel centro di Milano;

VENEZIA (dalle 11 alle 17) – la gondola fiorita che viaggerà tra Ponte di Rialto, Canal Grande e San Marco;

ROMA (dalle 11 alle 17) – uno speciale motorino a spasso tra P.zza Navona, P.zza di Spagna e Altare della Patria;

NAPOLI (dalle 11 alle 17) – un balcone fiorito, con un tipico panaro pieno di fiori, tra P.zza del Plebiscito, via Toledo e Castel dell’Ovo;

PALERMO (dalle 11 alle 17) – un colorato tre ruote in giro tra C.so Vittorio Emanuele, via Maqueda, Cattedrale, Quattro Canti e Teatro Politeama.