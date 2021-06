Bikeitalia Day, mercoledì 2 in Piazza Municipio.

Il BIKEITALIA DAY è una festosa pedalata che si terrà il 2 GIUGNO per celebrare la Giornata Mondiale della Bicicletta. Si svolge nella giornata della Festa della Repubblica ed anticipa di un giorno la Giornata mondiale della bicicletta, ufficialmente istituita dalla Nazioni Unite tre anni fa, che ha riconosciuto i benefici sociali e ambientali della bici come mezzo di trasporto semplice da mantenere, economico, affidabile, ecologico.

L’iniziativa si terrà anche a Napoli, come in oltre cento città in tutta Italia per diffondere l’impatto positivo della bicicletta sulla vita di tutti. L’andare in bici non solo aiuta a prevenire le malattie ed è salutare, ma è anche equo ed economico. La bicicletta infatti è un mezzo capace di promuovere la tolleranza, la comprensione e il rispetto reciproci e facilitare l’inclusione sociale e una cultura di pace. Perché è usata da tutti e alla portata di tutti. Non manca una riflessione sulla mobilità. I ciclisti e le persone che si spostano a piedi nelle città devono essere messe al centro delle politiche territoriali: incoraggiare le persone a camminare e pedalare è una delle strade da perseguire per migliorare la mobilità nelle città, sempre più popolate e congestionate dal traffico. Solo una mobilità dolce e sostenibile può aiutare a proteggere l’ambiente dall’aumento delle emissioni e migliorare la qualità dell’aria e la sicurezza stradale.

L’evento è pubblico, gratuito e rivolto a tutti i cittadini che potranno partecipare con la propria bicicletta a un percorso di pochi chilometri pressoché pianeggiati, che partirà mercoledì 2 giugno alle 16.00 dalla piazza del Municipio toccando luoghi di interesse pubblico della città per concludersi alle ore 18.00 circa. È un percorso semplice e accessibile, pensato per poter essere svolto anche da persone che non pedalano da tempo. L’evento sarà organizzata nel rispetto della normativa corrente anti-Covid-19.

L’evento è patrocinato dal Comune di Napoli, sarà assistito dal supporto della polizia locale ed è l’ideale per grandi e piccoli. A Napoli è promosso da diverse associazioni tra cui Napoli Pedala, Maestri di Strada, Greenpeace GL Napoli, Partenope in Bici e Percorsi Cumani ed è tappa del Napoli Bike Festival 2021.

Il BIKEITALIA DAY è un evento promosso da Bikeitalia.it e diffuso su tutto il territorio nazionale: hanno aderito numerose città, l’elenco aggiornato è disponibile sul sito.

Per maggiori informazioni eccole sul sito:

www.bikeitalia.it/day

Sarà possibile noleggiare bici presso la Bicycle House previa prenotazione Bicyclehouse.na@gmail.com