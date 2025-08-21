Bim Bum Bam a teatro, 4 dicembre al Teatro Acacia

- pubblicità -

Uan è convinto che il suo juke-box si sia rotto perché il suo pubblico non lo ascolta più.

I suoi amici, i suoi tanto cari bambini, sono cresciuti e, alle prese con i problemi dell’età adulta, hanno smesso di sognare non riuscendo più a sentire le emozioni.

La missione di Uan diventa quindi quella di riportare ai grandi la spensieratezza dell’infanzia, far vivere il senso puro di leggerezza nel cuore che solo i bimbi hanno, in una serata piena di ricordi, un vero e proprio tuffo indietro nel tempo, alla fine dei mitici anni ’80.

Una cameretta colorata, tappezzata di poster di Madonna e Michael Jackson. Le quattro del pomeriggio. Tutto pronto per la merenda. Sul televisore acceso parte la sigla di “Bim Bum Bam”. L’aria risuona di musica e risate. E torna l’allegria.

Dimensione Eventi, con la produzione di Roberto Indiano e su licenza ufficiale RTI Mediaset Group, porta per la prima volta a teatro il mitico format di Bim Bum Bam con un tour che avrà inizio ad ottobre di quest’anno e coinvolgerà i palcoscenici italiani più prestigiosi.

A condurre la serata Uan, con la voce storica di Pietro Ubaldi, accompagnato da due dei volti storici del programma – Manuela Blanchard e Marco Bellavia – e da una band live.

Special guest star, nonché direttore musicale dello spettacolo, il Maestro Enzo Draghi, autore di innumerevoli sigle tv tra le quali proprio quella di “Bim Bum Bam”.

Il pubblico verrà coinvolto con giochi, sketch e filmati di repertorio, in un racconto che farà viaggiare i presenti nel tempo tornando all’infanzia.

Uno dei momenti più interattivi il karaoke corale sulle sigle dei cartoni animati più amati degli anni ’80 e ’90, da “Lady Oscar”, ad “Holly e Benji”, da “Lupin” ad “Occhi di Gatto”, da “Creamy” a “Magica Emy”, fino alle canzoni dei mitici Bee Hive di “Kiss Me Licia”.

La regia e i testi dello spettacolo sono a cura di Claudio Insegno, uno dei registi più poliedrici del panorama teatrale italiano, capace di spaziare dal mondo musical (“Hairspray”, “Jersey Boys”, “La Famiglia Addams”, “Sweeney Todd”) alla commedia (“Un marito per due”, “Rumori fuori scena”, “Il Vizietto”) fino al mondo family (“Peppa Pig e la Caccia al Tesoro”).

In merito al format Guido Pisterna, Direttor Brand Extension del Gruppo Mediaset dichiara: “Stiamo vivendo un importante ritorno agli anni ’80, un vero e proprio effetto nostalgia che da una parte coinvolge chi in quegli anni era bambino e dall’altra incuriosisce le nuove generazioni che non hanno vissuto quel periodo, ma che oggi guardano i cartoni animati o cantano le canzoni di allora. Siamo felici che Dimensione Eventi abbia colto questa opportunità con un progetto molto interessante che sono sicuro riscuoterà grande successo nei teatri di tutta Italia.”

IL TOUR

Le date del tour del “BIM BUM BAM Party” già annunciate sono le seguenti:

sabato 18 ottobre 2025, ore 21 – ALBA Teatro Sociale (data zero)

mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20.30 – MILANO Teatro Lirico (première nazionale)

venerdì 7 novembre 2025, ore 20.30 – TORINO Teatro Colosseo

giovedì 27 novembre 2025, ore 21 – FERRARA Teatro Nuovo

giovedì 4 dicembre 2025, ore 21 – NAPOLI Teatro Acacia

venerdì 5 dicembre 2025, ore 21 – ROMA Teatro Orione

sabato 6 dicembre 2025, ore 21 – CATANIA Teatro Metropolitan

domenica 7 dicembre 2025, ore 21 – PALERMO Teatro Golden

sabato 20 dicembre 2025, ore 21 – MONTECATINI Teatro Verdi

venerdì 6 febbraio 2026, ore 21 – SCHIO Teatro Astra

sabato 14 febbraio 2026, ore 21 – LECCE Teatro Politeama Greco

INFO BIGLIETTI

I biglietti di tutte le date del tour sono in vendita: – on-line su www.ticketone.it – in tutti i punti vendita affiliati Ticket One Per maggiori informazioni contattare Dimensione Eventi all’indirizzo e-mail biglietteria@dimensioneeventi.it www.dimensioneeventi.it FB /dimensioneeventi.it IG /dimensioneeventi