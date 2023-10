Biotec Italia festeggia 30 anni: in occasione dell’Anniversario dei suoi 30 anni Biotec Italia torna a Napoli

In occasione dell’Anniversario dell’azienda nata a Napoli 30 anni fa, Biotec Italia ha scelto di tornare nella sua città natia per festeggiare questo grande traguardo assiema ai suoi collaboratori e clienti da tutto il mondo.

Biotec Italia nasce a Napoli nel 1993 dall’idea di Fulvio Ferrari e Ferdinando Iacone, che dopo alcune esperienze lavorative nel mondo della tecnologia medicale, per primi decisero di puntare sulla creazione di un’azienda che offrisse ai suoi clienti innovative apparecchiature per la medicina estetica.

Nel 1996 , si aggiunge nuova linfa all’azienda: Francesco Piovan, con un passato nel mondo dell’estetica e del benessere e i suoi studi in ambito marketing, diventa co-proprietario dell’azienda al posto di Iacone, e Franco Venziale, progettista e appassionato di elettronica, entra a far parte dell’azienda come socio di minoranza e responsabile dell’area di ricerca e sviluppo.

Dopo la prima sede di Londra aperta nel 1997, la creazione di una linea di Cosmeceutici (Renlive) nel 1999 e il lancio nel mercato della primissima piattaforma medica nel 2001, l’azienda decide di spostarsi in Veneto, in particolare a Dueville, in provincia di Vicenza,

dove acquisisce una nuova casa. Qui l’azienda si espande sempre più fino ad arrivare ad essere composta di 65 dipendenti, con 2 sedi aziendali in Europa, più di 30.000 tecnologie vendute, 10 brevetti registrati e 60 paesi clienti.

Il 31 Ottobre Biotec Italia ospiterà 200 tra clienti e collaboratori per il suo Simposio presso l’Auditorium dell’Hotel Royal Continental di Napoli, nel quale interverranno medici di caratura internazionale che esporranno la loro esperienza con le tecnologie Biotec Italia, e dove verranno presentate in anteprima alcune novità in arrivo. Seguirà un elegante gala che si svolgerà nell’esclusiva location di Palazzo San Teodoro.