Bloody Tales – La Storia dell’Anfiteatro Flavio, martedì 26 e mercoledì 27 a Pozzuoli.

Martedì 26 e Mercoledì 27 luglio, dalle ore 18,00, nell’Anfiteatro Flavio (Pozzuoli), dialogheranno varie forme d’arte con lo spettacolo “Bloody Tales – La Storia dell’Anfiteatro Flavio attraverso la voce, il corpo, il suono”. Una performance itinerante nei sotterranei del magnifico anfiteatro con i più forti e incredibili performer che ci sono sul territorio. Verranno raccontate, infatti, storie ed immagini di secoli fa attraverso i testi potenti di Manuela Barbato, narrati dalla bravissima Anna Moriello, accompagnati dalla tammorre di Maria Teresa Carbone e dai suoni e dall’incredibile voce di Pino Ruffo.

Prosegue così, la IV edizione del Festival “Antichi Scenari – appuntamenti Flegrei d’arte in movimento”, organizzato dall’associazione “Luna Nova” con direttori artistici Carmine Borrino e Veronica Grossi. Il progetto, che proseguirà per tutta l’estate fino all’11 settembre 2022, in partenariato con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Parco Regionale dei Campi Flegrei, il Comune di Pozzuoli e altri Comuni limitrofi dei Campi Flegrei, resta fedele alla propria vocazione artistica-ecosostenibile e ha in programma spettacoli, concerti e performance nei luoghi più suggestivi e significativi del territorio.

Per qualunque informazione, prenotazione o richiesta di conferma scrivere a: lunanova.arte@gmail.com