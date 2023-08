Boom di ascolti per la prima di “Azzurro…storie di mare” – Il format vince con picchi di share oltre il 20%

Boom di ascolti per il primo episodio di “Azzurro…storie di mare”, che riparte vincendo con il 19,64% di share superando la media di 1.001.000 spettatori. Il programma, ideato e condotto da Beppe Convertini e prodotto da Zeus Group ,ha catturato l’attenzione del pubblico italiano raggiungendo picchi di share oltre il 20%.

“Sono davvero emozionato e felice – commenta Convertini – per oltre il milione di persone che ci hanno seguito in questa prima puntata di Azzurro…storie di mare, salpata da Ponza fino alla splendida Gaeta. Ringrazio di cuore il nostro straordinario pubblico di Rai 1 per averci dato ancora una volta fiducia. Ci rivediamo dopo lo stop per la Santa Messa del Papa da Lisbona il prossimo 13 agosto alle 9:40 sulla rete ammiraglia con un episodio davvero speciale perché salperemo da una città meravigliosa, Napoli, per raccontare tradizioni,storie,gente,cucina,usi,costumi e mestieri di mare nella splendida Campania con Maurizio Casagrande e Franco Ricciardi!”