Bosco in rosa sabato 11 a Capodimonte

- pubblicità -

Novecento donne insieme, per un giorno, correndo o camminando, ma soprattutto condividendo la voglia di stare insieme, sorridere e respirare la bellezza di un luogo unico.

Non è solo sport, ma un vero happening al femminile, una festa della comunità, della leggerezza e del benessere.

Il percorso non competitivo di 3 km circa partirà da Porta Miano – Istituto Caselli e attraverserà i viali storici del parco settecentesco. Gli uomini? Sono invitati, ma solo a tifare e ad applaudire, trasformando il Bosco in un’arena di entusiasmo. L’evento è organizzato da Napoli Running con la collaborazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte e di SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS. Come ogni anno, infatti, la manifestazione abbina la festa alla solidarietà. Il 2025 sarà dedicato a progetti di umanizzazione di alcune sale d’aspetto sia all’Ospedale Pausilipon che al Santobono, ma anche della ludoteca e le degenze del nuovo reparto di neuropsichiatria infantile. L’evento gode del patrocinio morale del Comune di Napoli.

Lo start sarà dato alla partenza da Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli. Tante le squadre in rosa che prenderanno parte alla camminata: Anm, Asia, Croce Rossa Italiana, Eav, Parthenope, Sulle Orme dell’Uomo. Anche quest’anno, al fianco delle runner, ci sarà Synlab Sdn con iniziative legate alla salute e alla prevenzione femminile, confermando la vocazione sociale dell’evento; Massingen, Axa, Piu Me, S7, Sebach

👉 Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running: “Il Bosco in Rosa è la nostra festa dedicata alle donne. Vogliamo che sia un pomeriggio di gioia, di spensieratezza e di condivisione, in cui correre o passeggiare è solo il pretesto per stare insieme, scoprire il Bosco e dare forza a un progetto solidale importante”.

👉 Eike Schmidt, Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte: “Accogliere centinaia di donne in un’iniziativa che unisce natura, benessere e solidarietà rende il Bosco ancora più vivo. È una celebrazione della città, della sua energia e della sua capacità di trasformare lo sport in un momento di festa collettiva”.

Il Bosco in Rosa non è solo una corsa, ma una festa della vita, un pomeriggio in cui la città si riconosce nel sorriso e nella leggerezza delle sue donne.