Buongiorno Mamma! La nuova fiction di Canale 5.

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda alle 21:45 la prima puntata di Buongiorno, Mamma!, la nuova fiction che aspettava i telespettatori.

Nella prima puntata sono presenti Anna e Guido, interpretati da Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova. Nella storia c’è Egrave, una madre che rimane sempre con il marito ei suoi quattro figli: Francesca (Elena Funari), Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli), Sole (Ginevra Francesconi) e Michele (Marco Valerio Bartocci).

Nella vita familiare, la tranquillità rimane fino a quando Agata (Beatrice Arenera), una ragazza misteriosa, appare alla ricerca della verità sul passato della giovinezza di Anna e Guido.

Tra lacrime e risate si dipana il dramma familiare che racconta il meraviglioso viaggio della famiglia Borghi, alla scoperta di se stessi. Il passato e il presente si fondono per trovare il mistero che circonda i personaggi. La produzione è stata ambientata nel Lago di Bracciano.

Nonostante sia solo l’inizio, la trama, diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli (scritta da Elena Bucaccio, con Lea Tafuri e Leonardo Valenti) si preannuncia un successo. La miniserie è suddivisa in sei episodi, per un totale di dodici, e presenta interpretazioni di altri attori come Erasmo Genzini, Stella Egypt, Barbara Folchitto, Domenico Diele e Filippo Gili.

Geraldine González